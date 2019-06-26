Заказчики корректируют компьютерное зрение

Объем рынка компьютерного зрения в России к концу 2023 года вырастет почти в пять раз, до 38 млрд руб., прогнозируют в TAdviser и «Ланите». Пока же основными потребителями таких технологий остаются банки, оптимизирующие затраты, а также государство через программу «Безопасный город». Потенциал мирового рынка значительно больше, к тому же там нет регуляторных барьеров, отмечают эксперты.

По итогам 2019 года объем российского рынка компьютерного зрения, включая софт, оборудование и услуги, составит 8,5 млрд руб., говорится в исследовании (есть у “Ъ”) аналитического центра TAdviser и компании «Системы компьютерного зрения» (входит в ГК «Ланит»). В 2018 году объем рынка составлял 8 млрд руб., а уже по итогам 2023-го должен достигнуть 38 млрд руб., прогнозируют авторы исследования.

Крупнейший сектор рынка компьютерного зрения по итогам прошлого года — видеонаблюдение и безопасность, на которые приходится 32% всей выручки. При этом сейчас около 50% рынка приходится на сервисы, около 30% — на «железо» и только 20% на софт, указывает главный редактор TAdviser Александр Левашов. В будущем же сегменты софта и услуг будут расти чуть быстрее, что свойственно многим сегментам IT-рынка, полагает он.

Сдерживает развитие то, что российская система образования пока не справляется с требованиями рынка по подготовке профессиональных кадров в области компьютерного зрения, отмечают в TAdviser. Кроме того, росту рынка мешают недостаточное развитие сопутствующих технологий, например интегральных микросхем, несовершенство законодательства в сфере искусственного интеллекта, проблемы безопасности и конфиденциальности, недостаточная точность и надежность систем, высокая стоимость разработки и внедрения и долгое время окупаемости.

Сейчас российский рынок компьютерного зрения не очень велик в денежном выражении, но при этом активен и высококонкурентен, говорит директор технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Сергей Вихарев. С помощью компьютерного зрения решаются задачи в интересах государства и правоохранительных органов: распознавание лиц в транспорте, фиксация правонарушений, в основном правил дорожного движения. Другая значительная часть рынка связана с применением компьютерного зрения на промышленных предприятиях, но пока такие проекты не привели к заметным экономическим эффектам, следовательно, прорывного притока инвестиций в эту часть индустрии пока нет, констатирует эксперт.

По оценке NtechLab, объем российского сегмента программного обеспечения по распознаванию лиц составил в 2018 году 0,5 млрд руб., а в 2023 году достигнет 7,2 млрд руб. Если считать только софт, оценка рынка компьютерного зрения будет значительно меньше оценок TAdviser, подтверждает гендиректор VisionLabs Александр Ханин. Основные потребители подобных технологий — это банки и программа «Безопасный город», но количество банков сокращается, их затраты минимизируются, а проекты «Безопасного города» очень длительные и основную их часть занимает Москва, рассуждает он. Российский рынок компьютерного зрения совсем небольшой и занимает около 1% от мирового, где, по разным оценкам, оборот составляет $8–12 млрд в год, указывает господин Ханин. «Потенциал мирового рынка, а особенно темпы роста в Юго-Восточной Азии значительно больше, чем в России, там есть деньги и нет регуляторных барьеров»,— считает эксперт.

Рынок компьютерного зрения в целом — часть большого рынка искусственного интеллекта, эти рынки и в России, и в мире растут двузначными темпами, уверен президент фонда Sistema_VC Дмитрий Филатов. «Нам хотелось бы, чтобы на российском рынке было больше внешних партнеров. При этом мы видим, что инвесторы из США достаточно холодны не только к России, но и к Европе. У них есть там сделки, но их количество несоизмеримо меньше по сравнению с активностью тех же европейских инвесторов»,— отмечает он.

Кристина Жукова, Владислав Новый