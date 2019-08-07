Человеческий фактор вписали в происшествие под Ачинском

Пожаром и взрывами на военных складах под Ачинском занялись следователи. Накануне СК возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил обращения с оружием и опасными предметами». В результате трагедии в Красноярском крае один человек погиб, восемь получили травмы. Что могло стать причиной ЧП? И почему такие инциденты в военных частях происходят из раза в раз? Выяснял Александр Рассохин.

Взрывы стихли, пожар потушен, режим ЧС снят, люди возвращаются в город. Теперь за дело взялись следователи. По предварительной информации, пожар начался в понедельник после полудня то ли при погрузке, то ли при разгрузке боеприпасов. Именно человеческий фактор и стал причиной трагедии, считают следователи. Эту информацию подтверждают якобы и источники с места событий, говорит военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его данным, пороховые заряды артиллерийских снарядов готовили к утилизации: «Произошел безалаберный случай. Уронили гильзу, она ударилась о другую — это вызвало искру. Для того чтобы снаряд полетел в цель, в гильзу заряжается определенное количество пороха в мешочке. Вот эти мешочки как раз и вытаскивали. На снимках видны были фейерверки — это как раз рвались пороховые мешочки».

Трагедии подобные Ачинску не новы. Пожары и взрывы то и дело происходят в военных частях. И человеческий фактор часто всплывает в материалах уголовных дел. Вопросы к кадрам, к квалификации сотрудников есть, признает военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин. Зачастую утилизацией занимаются контрактники. «Действительно, эти контрактники набираются среди местного населения. Зарплата не блещет большой суммой и привлекательностью, это не десант, не морская пехота, приходится иметь дело с тем контингентом, который есть. Попадаются и люди пьющие. Насколько этот контингент соответствует задаче. Не был ли он абсолютно случайным, как, например, при бывшем министре обороны Анатолии Сердюкове: на разгрузку боеприпасов, у которых вышли все сроки годности, были отправлены обычные солдаты-срочники, которые просто швыряли их, как мешки с мукой»,— заключил Шурыгин.

Проблема с хранением боеприпасов заключается еще и в объеме. Советский Союз оставил в наследство огромное количество снарядов. Заместитель главного редактора «Ежедневного журнала» Александр Гольц рассказал “Ъ FM”, что в середине нулевых был на одном из складов, где встретил боеприпасы, датированные 1938-м годом. Есть вопросы и к самим объектам, где хранятся боеприпасы, и их противопожарной безопасности.

«Они устарели, не соответствуют современным нормам хранения. Там находятся боеприпасы, давно выслужившие свой срок и именно поэтому опасные.

Еще несколько лет назад эти боеприпасы хранились под открытым небом»,— пояснил Гольц.

Только небольшая часть таких складов модернизирована и в основном только в Западном и Восточном военных округах. Это же касается и методов утилизации боеприпасов. Только в некоторых частях используют современные механические установки, продолжает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец: «Вся эта механика невероятно дорого стоит — миллиарды. И мы ее притащили лишь на десяток-полтора складов и арсеналов, а нам нужно по меньшей мере для полной безопасности штук 40 таких аппаратов».

Проблемы с военной частью под Ачинском, судя по всему, были известны. Ее планировали расформировать к 2022 году. Трагедия заставила Минобороны ускорить процесс. Арсенал планируют закрыть в ближайшее время.

Режим ЧС сохраняется только в одном населенном пункте под Ачинском — деревне Каменка. Она ближе всего находится к военной части. По информации Минобороны, там сохраняется опасность взрывов.