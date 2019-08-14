Ростовский завод гражданской авиации перешел на пониженную тягу

Ростовский завод гражданской авиации в 2018 году увеличил чистый убыток до 75 млн руб., что почти в два раза больше убытка предыдущего года (39,9 млн руб.). В прошлом году предприятие также снизило выручку с 556 млн руб. до 498 млн руб. Последний раз РЗГА сработал в прибыль в 2016 году (35,7 млн руб.), получив выручку 1,07 млрд руб. Напомним, предприятие в прошлом году потеряло возможность принимать воздушные суда из-за закрытия старого ростовского аэропорта и было вынуждено свернуть деятельность по ремонту самолетов, сохранив лишь «двигательное» направление.



Финансовые результаты работы ОАО «Ростовский завод гражданской авиации №412» за 2018 год опубликовала информационная система «СПАРК-Интерфакс». Из ее данных следует, что РЗГА получил чистый убыток в сумме 75,05 млн руб. Это почти на 35 млн руб. больше убытка предыдущего года. Вместе с тем в прошлом году предприятие снизило выручку от продаж до 498,1 млн руб. (в 2017-м — 556,4 млн руб.). Убыток от продаж составил 22,4 млн руб. В ОАО также поступило 72,6 млн руб. прочих доходов (денежные поступления не от основного вида деятельности компании).

По данным системы, в 2018 году предприятие заключило пять контрактов на сумму 19,6 млн руб. В предыдущий год РЗГА получил 18 контрактов общей стоимостью 362,2 млн руб., крупнейшим заказчиком тогда стало Управление авиации ФСБ России. Сейчас у завода два контракта на 44,2 млн руб., крупнейший заказчик — компания «Полярные авиалинии» (почти 44 млн руб.).

Последний раз РЗГА показал чистую прибыль в 2016 году (35,7 млн руб.) Выручка тогда составила 1,07 млрд руб.

ОАО «Ростовский завод гражданской авиации №412» входит в «Группу Агроком». Планов по оптимизации бизнеса АО и сокращению убытков руководство группы не оглашает. «Мы пока не готовы говорить об этом»,— сказал “Ъ-Юг” генеральный директор «Группы Агроком» Сергей Сапотницкий.

Напомним, в 2018 году РЗГА был вынужден отказаться от деятельности по ремонту самолетов. Завод расположен в непосредственной близости от старого аэропорта Ростова-на-Дону, предприятие с советских времен использовало его взлетно-посадочную полосу для приема и отправки ремонтируемых воздушных судов. В конце 2017 года распоряжением правительства РФ этот аэропорт был выведен из эксплуатации в связи с началом работы нового ростовского аэропорта «Платов», и, таким образом, предприятие потеряло возможность работать с самолетами. Сейчас РЗГА осуществляет лишь ремонт авиадвигателей.

Власти Ростовской области предлагали «Группе Агроком» перенести производственный комплекс РЗГА в район «Платова», однако эта идея пока не реализована, в частности из-за необходимости значительных затрат. Также рассматривался вариант переноса завода под Батайск на площадку вертолетного кластера, но от него отказались.

Ростовский завод гражданской авиации №412 начал работу в 1941 году. Предприятие осуществляло капитальный ремонт самолетов Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ту-134, а также их техническое обслуживание. В числе заказчиков завода — Минобороны РФ, МВД, МЧС и другие государственные структуры, а также крупные компании.

Вадим Водолазов