РЗГА №412 складывает крылья

Как стало известно „Ъ-Юг“, Ростовский завод гражданской авиации №412 заканчивает ремонт пяти самолетов, прибывших на предприятие до закрытия взлетно-посадочной полосы старого аэропорта Ростова-на-Дону. Завод использовал эту полосу для взлета-посадки ремонтируемых воздушных судов, но теперь такой возможности нет. Как отправить самолеты заказчикам, руководство предприятия не знает. В связи с этим с июля РЗГА полностью сворачивает «самолетное направление» своей деятельности. Завод ограничится ремонтом двигателей, но в таком случае работой будут заняты менее половины его специалистов.



В расположении Ростовского завода гражданской авиации №412 (РЗГА) в настоящее время находятся пять самолетов, в том числе три АН-26, которые ремонтируются по заказу ФГКУ «Управление авиации Федеральной службы безопасности РФ», рассказал „Ъ-Юг“ генеральный директор «Группы Агроком» Сергей Сапотницкий (завод входит в группу).

По его словам, ремонт одного воздушного лайнера уже завершен, следующий будет готов в мае, последний планируют сдать в июле. Однако, предприятие не сможет отправить отремонтированные самолеты обратно заказчикам, потому что взлетно-посадочная полоса старого аэропорта Ростова-на-Дону с 1 марта полностью выведена из эксплуатации.

Напомним, РЗГА расположен в непосредственной близости от аэропорта Ростова-на-Дону, предприятие использовало его взлетно-посадочную полосу для приема и отправки ремонтируемых воздушных судов. Между тем, в ноябре 2017 года правительство РФ выпустило распоряжение о прекращении деятельности этого аэропорта в связи началом работы нового ростовского аэропорта «Платов».

Сергей Сапотницкий затруднился сказать, каким будет выход из сложившейся ситуации, но выразил надежду, что разрешение на разовое использование взлетно-посадочной полосы будет получено. «Должен же разум возобладать», - говорит господин Сапотницкий.

Он также сообщил, что с окончанием ремонта последнего из находящихся на предприятии АН-26 «самолетное направление» на заводе будет «однозначно закрыто». Останется лишь возможность ремонта двигателей, при этом в производственный процесс будет вовлечена 1/3 работников РЗГА. О возможности массового сокращения специалистов предприятия Сергей Сапотницкий говорить не стал.

По словам топ-менеджера, стратегические перспективы РЗГА остаются неопределенными. Он не исключил перенос производства на другую площадку вблизи нового аэропорта «Платов», однако, реального плана в настоящее время нет. «Во первых, такой проект достаточно затратен. И во-вторых, если идти в «Платов», то только с гарантией на обеспечение заказами на ремонт «Суперджетов»», - сказал Сергей Сапотницкий. По его словам, для решения вопроса с заказами необходимо привлекать Минпромторг РФ.

Отметим, что аэропорт «Платов» стал базовым для авиакомпании «Азимут», которая эксплуатирует самолеты SSJ-100 («Суперджет»).

Ростовский завод гражданской авиации №412 начал работу в 1941 году. В настоящее время предприятие осуществляет капитальный ремонт самолетов Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ту-134, а также их техническое обслуживание. В числе заказчиков завода — Минобороны РФ, МВД, МЧС и другие государственные структуры, а также крупные компании.

Вадим Водолазов, Ъ-Юг