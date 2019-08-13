Число европейских туристов, посетивших Петербург, выросло

Количество туристов их Европы, посетивших Петербург за полгода, выросло. По данным Управления федеральной миграционной службы по городу и Ленобласти за шесть месяцев Санкт-Петербург посетили более 1,5 млн гостей, на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Значительно выросло число туристов из Италии, Франции и Германии.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, за шесть месяцев в город приезжали до 30 тыс. итальянских путешественников, 44 французских и до 50 тыс. туристов из Германии.

Напомним, что с 1 октября 2019 года для иностранцев начнет действовать упрощенный визовый режим. Туристы смогут оформлять электронные визы без консульского сбора.

Список стран, граждане которых смогут получать электронные визы для посещения Петербурга и Ленобласти, в настоящий момент находится в стадии проработки. Не исключено, что перечень будет включать 53 государства.