Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку пожара на «Святой Руси»

Заместитель Приволжского транспортного прокурора и следственная группа выехали к месту возгорания трехпалубного теплохода «Святая Русь» в Сибирском затоне у Борского моста (Нижегородская область). Ведомство проводит проверку исполнения требований законодательства при отстое судов, устанавливается размер ущерба.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в региональное ГУ МЧС сегодня, 13 августа, около 11:40. В 14:09 огонь локализовали на площади 600 кв. м. Пострадавших нет, людей на судне не было – оно не эксплуатировалось с 2018 года и стояло на ремонте. Сейчас продолжается тушение пожара по повышенному рангу №3, задействовано 68 человек и 16 единиц техники, в том числе пожарный катер «Вьюн». Причина происшествия устанавливается.

Анастасия Еремина