Площадь пожара на теплоходе «Святая Русь» увеличилась до 600 кв.м

Площадь пожара на трехпалубном неэксплуатируемом теплоходе «Святая Русь» в Сибирском затоне у Борского моста увеличилась предварительно с 50 кв. м до 600 кв. м, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области. Людей на судне не было, оно с 2018 года находится на ремонте.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 11:40, пожар был локализован в 14:09. В ликвидации последствий задействовано 68 человек личного состава, шесть единиц техники и пожарный катер «Вьюн». Причина происшествия не называется.

Анастасия Еремина