Украина отказалась обсуждать пропуск воды из Днепра в Крым

Постпред президента Украины на полуострове Крым Антон Кориневич заявил, что Киев имел полное право перекрыть канал, по которому вода из Днепра поступает в Крым. «Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение, которое находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право»,— написал он в Facebook.

Ранее постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщил, что власти республики обратятся к руководству России с просьбой начать переговоры с Украиной о пропуске воды из Днепра. Господин Кориневич заявил, что Украина не будет решать с российскими чиновниками вопросы, связанные с Крымом. «Крым является территорией Украины. Поэтому РФ не может ставить в межгосударственных отношениях вопросов, связанных с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может ставить только государство-суверен, то есть Украина»,— сказал он.

Постпред уточнил, что, по подсчетам Киева, в Крыму хватает пресной воды для потребностей населения. По его словам, «именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение территории всеми необходимыми ресурсами».

Напомним, Украина решила перекрыть канал после присоединения Крыма к России в 2014 году. В 2017 году администрация Херсонской области ввела в эксплуатацию новую капитальную дамбу, которая предназначена для блокирования тока днепровской воды по Северо-Крымскому каналу в Крым. Депутаты Госсовета Крыма пришли к выводу, что прекращение подачи воды по каналу грозит полуострову экологической катастрофой.

Подробнее о перекрытии Северо-Крымского канала читайте в материале «Ъ» «В Госдуме обвиняют Украину в экоциде Крыма».