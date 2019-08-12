Крым собирается попросить о переговорах с Украиной о пропуске воды из Днепра

Власти Крыма намерены обратиться к руководству России с просьбой начать переговоры с Украиной о пропуске воды из Днепра, сообщил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов. По его словам, речь идет о воде, которая течет с территории России — один из истоков Днепра находится в Смоленской области.

«Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым»,— сказал господин Мурадов (цитата по ТАСС).

Украина решила перекрыть канал, по которому на полуостров поступала вода из Днепра, после присоединения Крыма к России в 2014 году. В 2017 году администрация Херсонской области ввела в эксплуатацию новую капитальную дамбу, которая предназначена для блокирования тока днепровской воды по Северо-Крымскому каналу в Крым.

Глава Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль утверждал, что строительство дамбы никак не отразится на обеспечении региона водой. Депутаты Госсовета Крыма пришли к выводу, что прекращение подачи воды по каналу грозит полуострову серьезной экологической катастрофой.

Подробнее о перекрытии Северо-Крымского канала читайте в материале «Ъ» «В Госдуме обвиняют Украину в экоциде Крыма».