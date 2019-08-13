Глава СПЧ попросил Чайку проверить уголовное дело о массовых беспорядках

Председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов отправил письмо генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросил проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве. Господин Федотов обращает внимание на ст. 31 Конституции, по которой граждане имеют право «собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».

После изучения публикаций в СМИ и социальных сетях, а также основываясь на словах наблюдателей от Совета, СПЧ пришел к выводу, что обоснованность возбуждения уголовного дела необходимо проверить. В частности, не было обнаружено доказательств того, что акция 27 июля сопровождалась массовым применением насилия со стороны ее участников. Не было зафиксировано следов погромов, использования оружия и опасных веществ. «Ряд членов совета высказывают обоснованные сомнения в том, что процессуальная проверка, предшествовавшая принятию решения о возбуждении данного уголовного дела, была проведена квалифицированно и тщательно»,— говорится в сообщении СПЧ.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По данным МВД, в ней приняли участие более 3,5 тыс. человек. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришли не менее 6 тыс. человек. Из них свыше 1,3 тыс. человек были задержаны. После митинга Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело о массовых беспорядках. В рамках дела арестовали уже 14 человек.

Напомним, оппозиционеры (в том числе Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов, Константин Янкаускас) считают, что результаты проверки их подписей были сфальсифицированы, чтобы не допустить их к выборам в Мосгордуму. В столице с июля проходят протестные акции в их поддержу. Следующая запланирована на 17 августа, мэрия ее согласовать отказалась.

О реакции власти на протесты — в публикации “Ъ” «Единство формы и задержания».