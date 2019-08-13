В Кремле прокомментировали информацию о превышении уровня радиации из-за взрыва под Северодвинском

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что безопасность жителей Архангельской области после инцидента на полигоне под Северодвинском полностью обеспечивается.

«Всеми компетентными в этой ситуации ведомствами делается все и обеспечивается полностью безопасность граждан РФ, в этом не должно быть никаких сомнений»,— цитирует господина Пескова ТАСС.

Ранее Росгидромет со ссылкой на Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил о кратковременном превышении радиационного фона после взрыва в Архангельской области в 4-16 раз. Между тем, уже через полчаса уровни вновь резко понизились, а еще спустя два часа обстановка нормализовалась, уточнили в ведомстве.

Позднее стало известно, что жителям села Ненокса, близ которого произошел взрыв, рекомендовано со среды, 14 августа, покинуть населенный пункт в связи с работами на военном объекте. Об этом со ссылкой на источник в администрации Северодвинска сообщил «Интерфакс». При этом собеседник агентства добавил, что подобные рекомендации населению поступали и ранее.

В то же время губернатор Архангельской области Игорь Орлов информацию об эвакуации жителей поселка Ненокса решительно опроверг. «Это полная чушь, нет никакой эвакуации»,— заявил он информагентству во вторник, 13 августа. По словам господина Орлова, после ЧП лишь проводятся «плановые мероприятия», предусмотренные в таких случаях.

Напомним, взрыв на полигоне под Северодвинском произошел в прошлый четверг, 8 августа, во время испытаний крылатой ядерной ракеты. В результате ЧП погибли пять человек, которые являлись сотрудниками Росатома.