«Ситимобил» начал работать в Нижнем Новгороде

Сервис такси «Ситимобил» с 13 августа работает в Нижнем Новгороде, говорится в сообщении, поступившем в “Ъ”. «Ситимобил» и исследовательская компания ResearchMe подсчитали, что пятая часть населения этого города ездит на такси несколько раз в неделю, более половины (56%) — несколько раз в месяц. Минимальная стоимость поездки составит 49 руб.

«Нижний Новгород — крупнейший город в Приволжском федеральном округе, поэтому присутствие "Ситимобил" здесь — это логичный шаг для нашего развития в регионах»,— отметил директор по связям с общественностью компании Георгий Лобушкин.

Он добавил, что концу августа «Ситимобил» планирует организовать 200 тыс. поездок. «Учитывая, что Нижний Новгород — пятый по количеству населения город России, мы считаем, что у нас получится успешно выполнить столь амбициозную цель»,— сказал господин Лобушкин.

Нижний Новгород стал вторым городом-миллионником после Москвы, где работает «Ситимобил». В мае сервис также начал работать в Самаре, в июне — в Тольятти.

Напомним, Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие по оказанию услуг по доставке еды и заказа такси. В него войдут «Ситимобил» и Delivery Club.

О том, какую роль на рынке займет этот игрок, читайте в материале “Ъ FM” «Сбербанк и Mail.ru Group составят конкуренцию "Яндексу"».