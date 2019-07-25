Сбербанк и Mail.ru Group составят конкуренцию «Яндексу»

На рынке доставки еды и такси появится новый игрок: Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие. В него войдут сервисы «Ситимобил» и Delivery Club. Сбербанк предоставит деньги на развитие и долю в компании Foodplex, которая объединяет несколько приложений для ресторанов. Стоимость СП может достигать 100 млрд руб. Новый игрок может существенно потеснить другого гиганта на рынке — компанию «Яндекс». Хотя эксперты говорят, что сделать это будет не так просто. Почему? Разбирался Владислав Викторов.

Еще в 2018 году Mail.ru Group задумалась о создании новой платформы для предоставления услуг офлайн. Тогда речь шла лишь о доставке еды, но не о такси — сервис «Ситимобил» и так стабильно развивался. Но для нового проекта требовалось порядка $400 млн, которые так и не нашлись. Идеей заинтересовался Герман Греф: он уже много раз говорил о планах создать собственную экосистему Сбербанка наподобие «Яндекса» с доставкой еды, такси и не только. Поэтому сейчас организация готова вложить в проект около 40 млрд руб. Но в то же время Сбербанк много лет сотрудничает с компанией. И недавно они запустили совместный маркетплейс. Как будут складываться их отношения после создания нового проекта Mail.ru Group — вопрос открытый, но потеснить «Яндекс» шансы есть, считает партнер LETA Capital Александр Чачава: «Это очень значимый шаг, он соизмерим с альянсом Mail.ru Group с Alibaba в области электронной коммерции. Я думаю, что “Яндексу” придется непросто. Он доказал всему рынку, что можно построить крупный бизнес с полностью новой нишей, я имею в виду “Яндекс. Такси” и “Яндекс. Маркет”. Компания по-прежнему являются маркет-мейкером на рынке e-commerce».

По прогнозом самих участников сделки, совместное предприятие будет расти ежегодно на 30%. И хотя это кажется чересчур оптимистичным для нового игрока, эксперты говорят, что для IT-сектора это вполне реальные цифры. Другое дело, что явный лидер в этой сфере — «Яндекс». Ее специалисты уже давно научились создавать, например, понятный и удобный интерфейс. Сбербанк и Mail.ru Group «Яндексу» в этом пока уступают. Поэтому успех нового проекта будет зависеть именно от того, сможет ли он удивить своих клиентов, считает независимый аналитик Антон Шабанов: «Практически на 80% решений конечного потребителя влияют два основных фактора — сервис-услуги, то есть как раз то, в чем силен “Яндекс”, и стоимость. Если Сбербанк начнет очень сильно демпинговать цены, тогда он сможет обыграть конкурента. Но вопрос: зачем нужно предприятие, которое не будет приносить прибыль?»

Любопытна эта сделка еще и тем, что если новое предприятие получит разрешение на работу от антимонопольной службы и органов корпоративного управления, то Сбербанк, по сути, станет совладельцем активов всех компаний из «большой тройки» рунета — «Яндекса», Mail.ru Group и Rambler Group. Есть риски и своеобразной монополизации. Причем затронет она скорее сферу такси, а не доставки еды. В ней будет два сильных игрока, и для мелких компаний места не останется, что показал и опыт «Яндекса», говорит аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын: «Будут конкурировать две компании, которые выигрывают за счет масштабов операций, так что никто не сможет к ним приблизиться. Что касается рынка такси, когда на нем начал активно работать “Яндекс”, войти и полноценно конкурировать не смог даже Uber. Безусловно, нельзя отрицать того, что может прийти кто-то новый с оригинальными технологиями».

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Впрочем, эксперты говорят, что рынок такси может быть интересен еще и потому, что это самый лучший способ для обкатки беспилотного транспорта. Недавно эту технологию на улицах Москвы начал тестировать «Яндекс». Возможно, совместное предприятие от Сбербанка и Mail.ru Group скоро к ним присоединится.

Сделку Сбербанка с Mail.ru Group прокомментировал «Яндекс». Там заявили, что изначально отношения с кредитной организацией выстраивались в формате долгосрочного взаимовыгодного партнерства. И они хотят остаться верными этим принципам, чего ждут и от Сбербанка.