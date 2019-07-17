Главу ЦИК попросили отменить выборы в нескольких ИКМО Петербурга

Кандидаты в муниципальные депутаты обратились к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой с требованием обратить внимание на работу некоторых избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО).

Как сообщает штаб Алексея Навального в Петербурге, кандидаты в муниципалы просят отменить выборы в тех муниципалитетах, где были зафиксированы нарушения. В перечне более 20 ИКМО, в том числе МО «Черная речка», МО «Сампсониевское»,МО «Звездное», МО «Сергиевское», МО «Светлановское», МО «Смольнинское» и другие.

В требовании кандидаты указывают, что «комиссии, которые не пускают в помещения членов СПбИК и ЦИК, баррикадируются и обманывают кандидатов, не соответствуют принципу "честных и прозрачных выборов"».

Ранее стало известно, что петербургский горизбирком отменил 21 решение об отказе регистрировать кандидатов в муниципальные депутаты, которые были вынесены избирательными комиссиями муниципальных образований (ИКМО) «Сампсониевское», «Сосновское», «Полюстрово», «Остров Декабристов», «Введенское», «Литейный округ», «Владимирский».