Минэкономики готовит стандарты ответственности для бизнеса

Минэкономики и Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) разрабатывают национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса. В частности, будут установлены требования к нефинансовой отчетности, к рациональному использованию природных ресурсов, защите прав человека, сообщает газета «Ведомости». Соблюдение правил будет добровольным, уточнила руководитель программы старший научный сотрудник ВАВТ Антонина Левашенко.

В основу плана ляжет опыт стран Организации экономического сотрудничества и развития. Дополнительные отраслевые стандарты введут для топливно-энергетического комплекса, металлургии, химического производства и сельского хозяйства. Новые требования также затронут компании, участвующие в госзакупках и получающие госфинансирование.

По словам источников «Ведомостей», первый этап подготовки плана уже пройден. Утвердить план и упомянутые в нем стандарты должно будет Минэкономики. В ведомстве пока никак не прокомментировали информацию.

В рамках подготовки к переходу на новые стандарты министерство уже внесло в правительство законопроект о «социальной отчетности». Он предполагает, что государственные и крупные коммерческие компании будут обязаны раскрывать нефинансовые показатели работы в области устойчивого развития и социальной ответственности. Компании же опасаются, что затраты только на подтверждение отчетности могут составить несколько миллионов рублей.

Подробности — в публикации “Ъ” «Компаниям грозят нефинансовые расходы».