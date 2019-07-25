Правительство рассмотрит законопроект о «социальной отчетности» компаний

Государственные и крупные коммерческие компании обяжут раскрывать нефинансовые показатели работы в области устойчивого развития и социальной ответственности. Соответсвующий законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» внесен в правительство, передает «Интерфакс». «Крупными» считаются компании с выручкой или активами от 10 млрд руб.

Всего в перечне более 30 показателей, среди которых есть как стандартные для финансовой отчетности, так и социальные, в том числе зарплаты, трудоустройство инвалидов и т.п. Также предлагается обязать отчитываться о количество выбросов парниковых газов, масса выбросов загрязняющих веществ в воздух, количество образованных и утилизированных опасных отходов.

Компании опасаются, что затраты только на подтверждение отчетности могут составить несколько миллионов рублей, при этом обязанность по ее формированию может коснуться и дочерних предприятий.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Компаниям грозят нефинансовые расходы».