Кандидаты в губернаторы Петербурга представили свои предвыборные программы

Кандидаты в губернаторы Санкт-Петербурга частично представили предвыборные программы на своих личных страницах в интернете. В основном все четверо сделали акцент на повышении качества жизни горожан, развитии диалога власти и жителей города, а также на борьбе с коррупцией, сообщает ТАСС.

В частности, программа кандидата от «Справедливой России» Надежды Тихоновой носит название «Человек важнее». 24-страничный буклет презентован как «стратегия развития Петербурга в интересах его жителей» и содержит 16 глав, включая такие как «Экономика: человек важнее капитала», «Социальная политика: человек важнее бюрократии», «Власть: человек важнее власти» и другие.

Полный текст программы кандидата от «Гражданской платформы» Михаила Амосова под названием «Город для людей», по его собственным словам, будет обнародован 15 августа. Господин Амосов ставит своей целью создание в городе «такой системы власти, где все решения принимаются исходя из интересов жителей».

Размещенная в соцсетях программа Владимира Бортко от КПРФ именуется «Борьба с коррупцией в Санкт-Петербурге». Ее суть сводится к тому, что все основные проблемы города происходят именно от коррумпированности чиновников — «это начало и конец, альфа и омега того, что я хочу сказать», пояснил господин Бортко.

Программа врио губернатора Петербурга Александра Беглова, в свою очередь, размещена на официальном сайте кандидата. Документ называется «Санкт-Петербург — город, в котором хочется жить». Основной его целью также названо повышение качества жизни петербуржцев.

Ранее “Ъ-СПб” писал о заявлении Надежды Тихоновой о том, что трое оппозиционных кандидатов могут снять свои кандидатуры с выборов губернатора «в случае необоснованно большого количества заявлений от избирателей, желающих проголосовать на участках в Псковской и Ленинградской областях».

Напомним, выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.