Кандидат в губернаторы Петербурга Надежда Тихонова не исключила возможности снятия с выборов

Кандидат в губернаторы Петербурга от партии «Справедливая Россия», депутат городского ЗакСа Надежда Тихонова допустила возможность снятия с выборов. Это может произойти в случае необоснованно большого количества заявлений от избирателей, желающих проголосовать на участках в Псковской и Ленинградской областях. При этом сняться с выборов в такой ситуации намерены и другие оппозиционные кандидаты — Владимир Бортко и Михаил Амосов.

Как пояснила госпожа Тихонова, произойти это может, «если мы будем видеть, что там какое-то запредельное число избирателей». При этом она выразила надежду, что «до такой глупости не дойдет».

По словам кандидата от СР, говорить о подобном решении пока рано, поскольку списки избирателей на экстерриториальных участках будут оглашены лишь 28 августа.

Напомним, ранее против организации экстерриториальных участков на выборах губернатора Петербурга высказалась председатель Центризбиркома Элла Памфилова. В Горизбиркоме пожелание главы ЦИК учли, однако отказываться от этой практики не стали.