Александр Беглов опубликовал свою предвыборную программу

Кандидат в губернаторы Петербурга, врио главы города Александр Беглов обнародовал свою предвыборную программу. В ней господин Беглов отметил, что в числе главных задач, стоящих перед градоначальником, он видит расширение взаимодействия с гражданами, обеспечение общественной безопасности, увеличение доступности госуслуг для населения, а также реализацию программу «35/35», согласно которой 35% постов в органах городской исполнительной власти в перспективе должны занять молодые люди в возрасте до 35 лет.

Также в предвыборной программе Александра Беглова информируется о целях по созданию комфортного общественного транспорта, качественных дорог и улучшению городской среды. Документ опубликован на официальном сайте кандидата в губернаторы.

Напомним, что помимо господина Беглова (участвует в выборах в качестве самовыдвиженца) на пост губернатора Петербурга также претендуют депутаты Заксобрания Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и представитель фракции КПРФ в Госдуме, кинорежиссер Владимир Бортко.