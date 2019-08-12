Владимир Путин нашел в Крыму достижения

Владимир Путин в понедельник провел рабочие встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. Руководители рассказали президенту о проектах социально-экономического развития региона, после чего господин Аксенов попросил еще 14,5 млрд руб. на новую трассу, а господин Развожаев — 12,2 млрд руб. на строительство 270 тыс. кв. м служебного жилья. Владимир Путин отметил «эффективную» работу главы Крыма и призвал руководителя Севастополя «очень тесно» работать с депутатами городского законодательного собрания.

Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник вновь рассказал Владимиру Путину (в последний раз он докладывал об этом на встрече в апреле) о своих достижениях за прошедшие пять лет. По его словам, за это время в развитии полуострова был «сделан рывок»: «Благодаря вашей поддержке и поддержке правительства реализованы крупные инфраструктурные проекты, без которых это развитие было бы невозможно». Среди достижений господин Аксенов назвал Крымский мост и «профицит электроэнергии» в 700 МВт, возникший после запуска энергомоста, Балаклавской и Таврической ТЭЦ. Также глава Крыма рассказал президенту о росте собственных налоговых поступлений, ремонте 350 из 522 школ, детсадов, больниц и почти 1 тыс. км автомобильных дорог из 14 тыс. Он пообещал представить главе государства планы ремонта трассы Симферополь—Ялта—Севастополь и Белогорск—Приветное. Ориентировочно на трассу протяженностью 32 км понадобится 14,5 млрд руб.

Среди проблем полуострова господин Аксенов назвал рост цен.

Глава Крыма пообещал во исполнение поручения президента представить к 1 сентября планы по строительству двух оптово-розничных торговых центров. Кроме того, по его словам, частично решить проблему роста цен поможет ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста (запуск движения намечен на декабрь). «Вы работаете эффективно, я знаю»,— оценил Владимир Путин.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, в свою очередь, сообщил, что в городе непростая ситуация с реализацией федеральной целевой программы: есть сложности с поиском подрядчиков и качеством выполнения работ.

Вместе с тем в Севастополе строятся новые больницы, современные высокотехнологичные центры, школы и детсады, но специалистов для работы в них не хватает, а приезжим «негде жить». «Сейчас у нас по тем объектам, которые будут вводиться в ближайшее время, прогнозируемый дефицит — около 2670 специалистов»,— сказал господин Развожаев. Он попросил президента выделить 12,2 млрд руб. на строительство 270 тыс. кв. м служебного жилья до 2024 года. Владимир Путин идею врио губернатора поддержал и рекомендовал ему тесно взаимодействовать с заксобранием города. «Я бы хотел, чтобы вы опирались и на собственный опыт, и на тех людей, которые хорошо знают регион, город, в том числе на депутатский корпус, и работали с ними очень тесно, совместно ради людей, которые здесь живут»,— сказал Владимир Путин. В ответ господин Развожаев отметил, что в Севастополе «очень профессиональный депутатский корпус»: «Благодаря их опыту уже многие решения мы смогли сейчас принять, которые, мне кажется, будут правильно оценены севастопольцами». Напомним, у двух предыдущих губернаторов Севастополя был конфликт с депутатами заксобрания. Выборы нового состава парламента пройдут 8 сентября.

Политолог, зампред экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук напомнил, что Владимир Путин регулярно бывает на полуострове в августе, подчеркивая «меру ответственности», которую «взял на себя в 2014 году (при присоединении Крыма к РФ.— “Ъ”)». «В сентябре выборы (в госсовет Крыма и заксобрание Севастополя.— “Ъ”), добавил политолог Форманчук.— Для Сергея Аксенова оценка высокая его деятельности, которую дал президент, хороший импульс и сигнал избирателям».

Напомним, новые члены госсовета в октябре выберут главу республики. В июле секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия после выборов в крымский парламент вновь предложит на этот пост Сергея Аксенова.

Вадим Никифоров, Симферополь