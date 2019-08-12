Власти снова организовали фестивали в день московской акции оппозиции

В Москве 17 августа пройдет фестиваль, посвященный 91-й годовщине парка Горького, в Московской области — экоакция «Мангал-Марафон» под девизом «Шашлык — чистый пикник!». Мероприятия запланированы в тот день, когда оппозиция намерена провести очередную акцию протеста.

Организаторы фестиваля в Москве пообещали «настоящее музыкальное шоу и необычные угощения». Основная часть торжества пройдет перед фонтаном и Пушкинской набережной в парке Горького. В завершение выступит российская рок-группа — название коллектива «пока сохраняют в тайне». Во время фестиваля гости смогут попробовать блюда из московских ресторанов. Каких именно — в сообщении не уточняется.

Акцию в Подмосковье организовывает региональное Министерство жилищно-коммунального хозяйства вместе с «Лигой шашлыков» и «Национальным экологическим корпусом». В качестве основных площадок для акции выбраны парк имени Толстого в Химках, городской парк в Красногорске и парк «Мысово» в Долгопрудном.

Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа. В тот же день на проспекте Академика Сахарова состоится санкционированный митинг КПРФ «За честные и чистые выборы».

В прошедшие выходные во время акции протеста на проспекте Сахарова состоялся фестиваль Meat & Beat в парке Горького, в субботу, 3 августа, фестиваль «Шашлык Live» совпал с акцией оппозиции в центре Москвы.

Департамент культуры Москвы, курирующий работу столичных парков, заявил, что не является организатором «Бургер-фест», «ШашлыкLive» и «Meat&Beat» Представитель департамента не стал отвечать на вопрос «Открытых медиа» о том, кто финансирует эти мероприятия.

О новой заявке оппозиции — в материале “Ъ” «Повестка выходного дня».