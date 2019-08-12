Минэкономики заявило об отсутствии технической рецессии

В российской экономике сейчас нет технической рецессии, говорится в докладе Минэкономики о предварительной оценке ВВП за второй квартал 2019 года.

По оценке ведомства, экономический рост показал положительную динамику, если исключить сезонный фактор. Рост ВВП во втором квартале составил 0,4% (в первом упал на 0,2%), «что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике».

Напомним, ранее эксперты Института экономики роста имени Столыпина, наблюдательный совет которого возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщили, что техническая рецессия может произойти в 2019 году. Они, в частности, ссылались на снижение экономической активности малого и среднего бизнеса.

О том, с чем был связан такой прогноз, читайте в материале “Ъ FM” «Экономике предрекли сползание в рецессию».