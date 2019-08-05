Экономике предрекли сползание в рецессию

Техническая рецессия в России может начаться в 2019 году. Это значит, что два квартала подряд ВВП, очищенный от сезонных факторов, будет падать. К такому выводу пришли эксперты Института экономики роста имени Столыпина. Его наблюдательный совет возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Экономику тянет вниз бедственное положение малого и среднего бизнеса — предприятия банкротятся или превращаются в микробизнес, а рост ВВП на 0,5% в первом полугодии — заслуга крупных предприятий и госсектора.

Государственная политика никак не способствует развитию предприятий, а без этого экономический рост запустить не удастся, рассказал “Ъ FM” бизнес-омбудсмен Борис Титов: «Для этого заложены все базовые основания. Продолжающаяся стагнация, последняя статистика по ВВП, инвестициям, количеству субъектов малого предпринимательства, PMI-индексу, настроения бизнеса говорят о том, что такая тенденция может привести к технической рецессии уже за третий-четвертый квартал 2019 года. Наша экономическая политика привела к тому, что практически все условия для развития у бизнеса отобрали, потому что Центральный банк ведет политику высокой процентной ставки, что увеличивает стоимость денег. Двузначными темпами растут тарифы, несмотря на то, что у нас серьезный профицит бюджета, НДС увеличили, по-прежнему есть давление со стороны административных органов, не решается вопрос уголовного преследования — все это привело к тому, что власть своими действиями практически “выжимает” бизнес из экономики. Это создает негативный тренд, который сложно преодолеть при помощи национальных проектов».

Расходы государства не дадут экономике упасть, считает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова. Все, на что способны госпроекты — это держать экономику в состоянии слабого роста, который мало отличим от стагнации, добавила она: «На данный момент мы, во-первых, увидим ускорение финансирования национальных проектов, что должно ускорить рост, а во-вторых, уже сейчас достаточно много информации о том, что будут индексации выплат бюджетников, оборонного сектора. Поэтому в целом есть впечатление, что во втором полугодии 2019-го будет поддержка от государства, поэтому мне достаточно сложно представить в таком контексте сценарий рецессии. Не велика вероятность, что даже какие-то негативные события будут в этом году воздействовать на российскую экономику — у нас очень высокий уровень макроэкономической стабильности, низкий объем долга, Центральный банк держит под контролем банковский сектор. Бюджетный профицит может продолжаться очень долго.

Главная проблема не в том, что мы попадаем в какой-то кризис, а в том, что отсутствуют факторы роста.

При рецессии, как правило, нужно пережить один плохой год, потом ситуация налаживается, потому что бизнес — это такое окно возможностей. Но, к сожалению, то, что мы сейчас наблюдаем, больше похоже на затяжную стагнацию. В этом смысле, я думаю, это плохая новость, потому что изменение этой траектории не видно».

Национальные проекты, которые должны запустить экономический рост, еще толком не начались, отметил ведущий научный сотрудник института «Центр развития» Высшей школы экономики Андрей Чернявский. По его словам, пока деньги на нацпроекты дойдут до экономики, она может успеть немного упасть: «2019-й — это год начала реализации национальных проектов, с которыми связаны большие надежды. Но если мы посмотрим на бюджетную отчетность за первое полугодие по федеральному бюджету, то увидим, что пока даже освоение средств идет достаточно медленно, можно сказать, что за первые полгода расходы едва ли можно считать драйвером экономического роста, скорее, наоборот. Я все-таки думаю, что проблемы освоения средств будут решены во второй половине года. Другой вопрос: насколько сильно это подтолкнет экономику вперед? Даже Министерство экономического развития в 2019-м не ожидает какого-то заметного темпа. Прогнозы сейчас, так или иначе, крутятся вокруг 1% в год. А за полугодие действительно может случится техническая рецессия».

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Рост ВВП сейчас тормозят вовсе не экономические факторы, уверен директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Олег Замулин: «Мы действительно уже примерно десять лет растем с очень низкой скоростью — 1-2% — это недопустимо низкий темп для такой страны как Россия. Мировая экономика растет со скоростью примерно 3-3,5% год, то есть мы отстаем все больше и больше.

Это структурная проблема плохого инвестиционного климата.

Бизнес не защищен, он чувствует, что прибыль не является его собственностью, поэтому мы не видим инвестиций. Если рост и происходит, то в первую очередь за счет госсектора и, конечно, он не может быть быстрым. Сейчас главные проблемы российской экономики лежат вне экономической сферы».

Ранее в Кремле обещали, что эффект от нацпроектов россияне почувствуют в этом году.

Сергей Гусев