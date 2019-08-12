Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым

Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. «МИД Украины прав: недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крым являются неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины»,— говорится в сообщении посольства в Twitter.

Дипломатическая миссия отметила, что вместе с народом Украины «выступает против агрессии России» и Крым является частью Украины.

Ранее МИД Украины выразил «решительный протест» в связи с «не согласованным с украинской стороной» посещением Крыма российским президентом,

10 августа Владимир Путин приехал на мотоцикле «Урал» с коляской на организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе. Его сопровождали глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора города Михаил Развожаев. Господин Путин подъехал к сцене, откуда обратился к участникам фестиваля.

О деятельности байк-клуба в Севастополе читайте публикации “Ъ” «"Ночные волки" совершили очередной заход на Гасфорту».