Соцвыплаты уводят от суда

Счетная палата подвергла критике предложение Минтруда ввести в России порядок обязательного досудебного урегулирования споров о назначении выплат по обязательному социальному страхованию. По мнению ведомства, суды часто выносят решения в пользу граждан, а значит, досудебный порядок ограничит их право на защиту и замедлит принятие решения. Минтруд, в свою очередь, указывает, что процедура досудебного урегулирования жалоб проще для потерпевших и занимает меньше времени.

Счетная палата выступает против введения досудебного порядка урегулирования споров о назначении пособий по социальному страхованию. Вчера ведомство опубликовало отзыв на соответствующий законопроект, который правительство внесло в Госдуму в июле 2019 года. Документ, разработанный Минтрудом, предлагает поправки к двум законам, чтобы установить возможность досудебного порядка урегулирования жалоб граждан на решения территориальных фондов Фонда социального страхования (ФСС) о выплате пособий. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, сейчас застрахованные россияне в спорных ситуациях, связанных с размером назначенных страховых выплат или отказом в их назначении, обращаются непосредственно в суд. Механизм досудебного обжалования должен снизить нагрузку на них, так как, по мнению Минтруда, 30–50% таких жалоб могут быть удовлетворены в досудебном порядке.

Сейчас, судя по данным 2011–2014 годов, указывает Минтруд, суды дают положительный ответ на 70% жалоб граждан по вопросам страховых выплат за травмы на производстве и профессиональные заболевания. Процедура досудебного урегулирования жалоб, отмечает Минтруд, значительно проще аналогичной процедуры рассмотрения судебных споров и будет занимать меньше времени. Так, рассмотрение жалобы вышестоящим органом страховщика предполагается в течение десяти рабочих дней, в то время как рассмотрение дела в суде осуществляется в среднем около двух месяцев.

Впрочем, по мнению Счетной палаты, статистика по искам граждан, на которую ссылается Минтруд, скорее свидетельствует о «недостаточной компетентности работников территориальных органов фонда», чем о необходимости введения досудебного порядка их урегулирования. Кроме того, указывают аудиторы, возможность досудебного обжалования действий и решений фонда и его территориальных органов уже предусмотрена административным регламентом организации. Введение же досудебного порядка рассмотрения споров в качестве обязанности ограничит право граждан на судебную защиту и может привести к затягиванию сроков назначения страхового обеспечения. Как пояснил “Ъ” председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, представители Минтруда и ФСС получат возможность ответить на критику Счетной палаты в ходе одного из заседаний комитета в сентябре. Сам же комитет, по его словам, пока не вынес решения о необходимости принять или отклонить инициативу ведомств.

Как отмечает руководитель практики трудового права адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Анна Иванова, идею Минтруда о введении института досудебного урегулирования споров сложно назвать новой для российского законодательства. «Аналогичная практика сейчас существует, например, в спорах о защите прав потребителей. В ситуации, когда из-за высокой нагрузки суды общей юрисдикции вынуждены назначать рассмотрение 10–15 дел на одно время, а время решения по некоторым из них может в несколько раз превышать законные сроки, введение досудебного порядка урегулирования споров с ФСС действительно позволит хоть сколько-нибудь уменьшить эту нагрузку»,— говорит она.

Анастасия Мануйлова