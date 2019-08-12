Samsung и Xiaomi увеличили свои доли на европейском рынке смартфонов

Сегодня исследовательская компания Canalys сообщила, что по итогам второго квартала южнокорейская Samsung и китайская Xiaomi нарастили свои доли на европейском рынке смартфонов. Доля Samsung, которая занимает первое место в Европе, сейчас составляет 40,6%, тогда как годом ранее она была на уровне 33,9%.

Второе место с 18,8% продолжает удерживать китайская Huawei — годом ранее ее доля в Европе составляла 22,4%. На третьем месте с 14,1% находится Apple, чья доля сократилась с 17% во втором квартале прошлого года. Все ближе к Apple подбирается китайская Xiaomi: если год назад ее доля в Европе составляла лишь 6,5%, то сейчас уже 9,6%.

Эксперты отмечают, что проблемы Huawei, подпавшей под американские санкции, и Apple, страдающей от торговых войн между США и КНР, привели в Европе к росту продаж смартфонов Samsung и более доступных смартфонов от Xiaomi. На такую ситуацию на глобальном рынке эксперты обратили внимание еще в конце июля, и сегодняшние данные по Европе за второй квартал лишь подтверждают эту тенденцию.

Подробнее о том, как в торговой войне США и Китая побеждает Samsung, читайте в публикации “Ъ”.

Евгений Хвостик