В торговой войне США и Китая побеждает Samsung

На глобальном рынке смартфонов довольно быстро определились как победители, так и проигравшие от торговой войны между США и Китаем и санкций Дональда Трампа в отношении китайских технологических компаний. Лучше всех в сложившейся ситуации себя чувствует Samsung, которая, несмотря на недавние проблемы с гнущимся смартфоном, увеличила продажи и нарастила свое лидерство на мировом рынке. Больнее всего торговая война ударила по продажам смартфонов американской корпорации Apple.

Выступая в середине июня в Шэньчжэне, глава Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что в развязавшейся войне между его компанией и властями США и противостоянии США и Китая «никто не выйдет победителем». Однако некоторые наблюдатели считают, что китайский топ-менеджер поторопился,— победителем торговой войны вполне может стать южнокорейская Samsung. Несмотря на мировую тенденцию к сокращению рынка смартфонов, проблемы с запуском продаж смартфона с гнущимся экраном, Samsung наращивает продажи смартфонов, укрепляя свое лидерство на глобальном рынке. Теперь южнокорейский производитель занимает 23,2% мировой доли, следует из отчета консалтинговой компании Canalys — годом ранее доля составляла 21,4%.

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Выручка Samsung Electronics по итогам второго квартала просела на 4%, но это связано прежде всего с рынком полупроводников, где продажи корейского производителя сократились на 27% (а непосредственно чипов памяти — и вовсе на 34%). Что касается смартфонов, то Samsung поставила их 76,9 млн за последние три месяца — рост на 6% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Этот успех сопровождался крупнейшим обновлением линейки смартфонов с момента запуска серии Galaxy, введением скидок на смартфоны J-серии и расширением линейки моделей A-серии. В итоге на новые устройства — от А10 до А80 — пришлось более 50% от продаж компании во втором квартале.

Huawei, работающая под санкциями США, тоже увеличила продажи, а вместе с ними и свою долю на мировом рынке. Ей удалось продать 58,7 млн смартфонов, что на 8% больше, чем годом ранее. Рыночная доля китайского производителя выросла на 1,7% до 17,7% — второе место после Samsung. Компания заработала во втором квартале $32,2 млрд, что лучше прошлогоднего показателя на 23%. Однако добиться этого Huawei удалось только за счет переориентации на внутренний рынок.

По данным Canalys, во втором квартале китайский производитель достиг рекордной рыночной доли в 38% на родном рынке. За последние восемь лет такого успеха в Китае не удавалось достичь ни одному производителю смартфонов.

Более того, китайский рынок смартфонов сокращается уже девятый квартал подряд, а Huawei сумела нарастить здесь продажи за последний год на 31%. Теперь на китайский рынок приходится почти две трети всех продаж компании.

После того как Дональд Трамп подписал в мае указ о запрете американским компаниям сотрудничать с Huawei и торговыми партнерами китайского производителя, продажи смартфонов Huawei в Европе резко сократились. Всего за месяц компания потеряла треть своей доли рынка в таких странах, как Великобритания, Франция, Испания, Германия и Италия. По данным исследовательской компании Kantar, по сравнению с маем, когда компания была включена в черный список, сокращение продаж в вышеупомянутых странах составило 9%.

У торговой войны США и Китая пока есть и очевидный проигравший — американская Apple. В среду компания из Купертино отчиталась за третий квартал своего 2019 финансового года, продемонстрировав результаты лучше ожиданий аналитиков. Выручка составила $53,8 млрд, что на 1% выше прошлогоднего показателя и примерно на $400 млн лучше среднего прогноза аналитиков, опрошенных Reuters. Прибыль на акцию снизилась на 7% до $2,18, что, впрочем, также выше ожидавшихся аналитиками $2,10 на акцию. Кроме того, компания повысила прогноз по выручке на четвертый квартал, прогнозируя ее в диапазоне $61–64 млрд вместо ожидаемого аналитиками потолка в $61 млрд. В результате акции Apple на внебиржевых торгах растут в цене примерно на 4,5%.

Однако чистая прибыль компании резко сократилась — на 12,8% до $10 млрд. Продолжают падать и продажи iPhone — за минувший квартал они составили всего $26 млрд против $29,5 млрд годом ранее. Всего же компания сумела продать за последние три месяца 36 млн iPhone — это на 13% хуже показателя за второй квартал 2018 года. Столь негативной динамики продаж во втором квартале пока нет ни у одного другого крупного производителя смартфонов. В Китае выручка компании упала на 4%, и это несмотря на все усилия по стимулированию продаж, включая трейд-ин старых моделей и продажу подержанных смартфонов по заниженным ценам.

Теперь на смартфоны приходится всего 48% от общей выручки Apple — это самый низкий показатель с 2012 года.

Впрочем, в самой Apple предпочитают смотреть на ситуацию с оптимизмом. Финансовый директор компании Лука Маестри в интервью Financial Times подчеркнул, что падение доли продаж iPhone от общей выручки производителя свидетельствует лишь о том, что Apple становится «более разносторонней» компанией. Корпорации действительно удалось увеличить выручку ото всех остальных сегментов своего бизнеса. Так, например, носимые гаджеты и устройства для умного дома принесли компании $5,5 млрд, что на 48% больше прошлогоднего результата. А выручка от сервисов, вроде App Store и Apple Pay, выросла на 12% и достигла уже $11,45 млрд. На их долю, таким образом, приходится 21% от общей выручки компании.

Кирилл Сарханянц