Президентская команда ищет себе места

В конце минувшей недели президент Украины Владимир Зеленский побывал в Трускавце на выездных курсах государственного управления для депутатов нового созыва от партии «Слуга народа». Там ему пришлось опровергать упорно циркулирующие слухи о предстоящем увольнении главы президентского офиса Андрея Богдана, якобы уже написавшего заявление об отставке. Но это опровержение вызвало лишь новые спекуляции со стороны оппонентов главы государства. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Киеве Матвей Шиманов.

Владимир Зеленский заявил, что Андрей Богдан, равно как и любой другой член президентской команды, может уйти со своего поста, поскольку никто из его окружения не шел в политику навсегда и не намерен оставаться в ней в случае, если поймет, что это не его призвание. «Мы не держимся за власть. Мы — все ключевые люди, которые со мной пришли,— договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будет чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку»,— сказал президент.

Его политическими оппонентами эти слова были восприняты как признание в нарушении трудового законодательства — в них усмотрели свидетельство существования в офисе президента практики приема на работу сотрудника после того, как он напишет заявление об увольнении с открытой датой. Косвенным подтверждением тому стало короткое сообщение на странице Андрея Богдана в Facebook:

«Мы все написали заявления об увольнении. За кресла не держимся».

Противозаконная практика с заполнением сразу двух заявлений — о приеме на работу и об увольнении — распространена в коммерческих структурах, руководству которых она позволяет легко избавиться от любого сотрудника. Но доказательств того, что похожие методы применяются в верхних эшелонах украинской власти, прежде не было.

Впрочем, по словам источника “Ъ”, близкого к офису президента, Владимир Зеленский вовсе не имел в виду использование запрещенных законом трюков и никаких заранее заполненных заявлений у него в офисе не хранится. «Думаю, шум поднялся из-за шутки Богдана с рассказом о том, что все написали заявление. Но это не так — офис работает в соответствии с законом, в том числе и трудовым. Просто есть негласная договоренность с сотрудниками о том, что никто из них — начиная с секретаря и заканчивая главой офиса — не будет вгрызаться в кресло, если коллектив посчитает работу того или иного человека не очень эффективной. Это нормальная практика, никакой закон тут не нарушается»,— пояснил источник “Ъ”.

По словам источника “Ъ”, Андрей Богдан любит «троллить» интернет-пользователей и делать неоднозначные намеки, что вызывает раздражение у некоторых его коллег-чиновников, однако президент готов прощать господину Богдану его не всегда удачные шутки.

Между тем и после заявления Владимира Зеленского слухи о возможной отставке господина Богдана не утихли. Так, на портале Censor.net вышла статья с подробностями его назначения на должность. По утверждению ее автора, американские дипломаты просили Владимира Зеленского не назначать господина Богдана на столь высокий пост, мотивируя это его близостью к олигарху Игорю Коломойскому. В отношении последнего в США ведется расследование — его подозревают в совершении финансовых преступлений на десятки миллионов долларов, и американцы якобы очень не хотели бы видеть человека Коломойского в окружении главы государства. Но президент на условия заокеанских партнеров не пошел. «Американцы были очень разочарованы и в ответ заявили только одно: пока Богдан — глава офиса президента, визита в США не будет»,— говорится в статье.

Как бы то ни было, но в ходе своего визита в Трускавец украинский президент сообщил, что в сентябре намерен посетить США и встретиться там с президентом Дональдом Трампом.

Украинские эксперты называют и главного кандидата на пост главы президентского офиса в случае отставки Андрея Богдана. Это и. о. главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов.

Ему прочили этот пост еще в мае, но в последний момент он был отправлен на не менее ответственный участок работы — тогда в должности заместителя главы СБУ,— чтобы присматривать там за людьми экс-президента Петра Порошенко. Новоизбранный президент без своей партии в Раде и своих министров в правительстве тогда еще не мог сместить назначенного господином Порошенко главу СБУ Василия Грицака. Без одобрения парламента президент может назначать только его замов. Теперь же, когда парламент будет фактически контролироваться президентской партией, у Владимира Зеленского есть возможность сформировать полностью лояльное ему руководство силовых органов, а никогда прежде не имевшего опыта работы в спецслужбах Ивана Баканова вернуть на более понятную ему административную работу.

Однако пока это лишь предположения. Официально и господин Богдан, и господин Баканов все еще числятся на своих прежних должностях. Сейчас новая властная команда занята распределением мест в парламенте. По словам будущего депутата от «Слуги народа» Василия Мокана, глава этой партии Дмитрий Разумков займет пост спикера парламента нового созыва. Его первым заместителем станет нынешний представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, а главой президентской фракции предполагается назначить известного украинцам волонтера Давида Арахамию.

Определилась партия и с людьми, которым предстоит возглавить ключевые парламентские комитеты. По крайней мере, об этом сообщают источники издания «Левый берег», предоставившие редакции списки будущих глав комитетов. Большинство из этих людей прежде не были заметны в большой политике и широкой общественности известны мало. Так, комитет по вопросам евроинтеграции может возглавить харьковчанка Мария Мезенцева, прежде заседавшая в городском совете Харькова, а комитет по вопросам национальной безопасности и обороны — директор Смелянского литейного завода Александр Завитневич. Одним из немногих исключений стал Сергей Бабак, которого называют будущим главой комитета по вопросам науки и образования. Прежде господин Бабак прославился обещанием повысить зарплату учителям до $4 тыс. в месяц. По информации “Ъ”, Сергей Бабак также является одним из претендентов на должность министра образования и науки в новом правительстве, сформировать которое планируется не позже сентября.