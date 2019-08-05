Искусственный интеллект выявит раскольников и коррупционеров

В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» задумались о методах поддержания внутрипартийной дисциплины и обнаружения коррупционной составляющей при голосовании в Верховной раде Украины. Депутат Давид Арахамия, которого прочат в главы фракции, предлагает внедрить электронную систему слежения и использовать искусственный интеллект для определения «аномального» голосования депутатов. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Киеве Матвей Шиманов.

Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии Украины, «Слуга народа» будет представлена в новом составе Рады 254 депутатами при списочном составе парламента в 450 человек.

Все эти люди, которым, как уже объявлено руководством партии, предстоит сформировать правительство без оглядки на мнение представителей других фракций, прежде не имели опыта работы в Раде. Поэтому вопрос партийной дисциплины внутри парламентской фракции «Слуги народа» — совсем не праздный. Ранее заместитель офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что депутатов никто не будет заставлять голосовать по команде. Господин Тимошенко обещал, что внутри партии будут приветствоваться дискуссии и выражение разных мнений. Но при этом он считает необходимым поддержание строгой внутренней дисциплины, без которой, по словам заместителя главы президентского офиса, вряд ли возможно принятие судьбоносных решений.

Эксперты полагают, что добиться единства внутри небывало крупной фракции, большинство из членов которой познакомились друг с другом лишь после выборов, будет очень непросто. Первоочередную угрозу внутрифракционной дисциплине будет представлять соперничество разных групп внутри «Слуги народа», за которыми стоят крупные игроки, заявил в эфире телеканала ZiK политический эксперт Александр Мусиенко.

«Не исключено влияние олигарха Коломойского (Игорь Коломойский.— “Ъ”). Есть определенные группы влияния, которым не очень нравится то, что собирается делать президент… Президент пытается встать на ноги и вести самостоятельную политику»,— сказал господин Мусиенко.

В качестве примера уже существующих внутрипартийных конфликтов господин Мусиенко привел активную кампанию избранного депутата, телеведущего Александра Дубинского по дискредитации своего же товарища по «Слуге народа» Давида Арахамии. После того как стало известно о том, что Давид Арахамия может возглавить парламентскую фракцию партии власти, господин Дубинский поспешил обвинить его в некомпетентности и работе на недавнего конкурента Владимира Зеленского на президентских выборах, Петра Порошенко. Дошло до того, что депутат и телеведущий назвал своего однопартийца «порохоботом». Это слово употребляется по отношению к фанатичным поклонникам Петра Порошенко и имеет отчетливо уничижительный оттенок, так как намекает на зависимость такого человека — «бота» или «робота» — от чужих приказов и установок.

Поскольку господин Арахамия по-прежнему возглавляет шорт-лист кандидатов на пост главы фракции, кампания по его дискредитации ожидаемого эффекта не достигла.

Судя по активности Давида Арахамии, он уже готовится к вступлению в должность и даже дал понять, что одной из первоочередных своих задач считает именно установление внутрипартийной дисциплины.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Украина», господин Арахамия видит опасность как в противостоянии внутри фракции разных групп влияния, так и в прямом подкупе части депутатов «Слуги народа». Причем именно подкуп он расценивает как главную угрозу для единства фракции. Противостоять этой угрозе Давид Арахамия намерен при помощи высоких технологий. Сам возглавляющий международную IT-компанию Template Monster, депутат считает, что внедрение специального программного обеспечения, отслеживающего активность в ходе заседания каждого из членов фракции, способно минимизировать или даже свести на нет все попытки сторонних игроков повлиять на народных избранников.

«Система беспрерывно анализирует голоса, результаты голосований, выявляет паттерны, все аномалии паттернов подчеркивает. Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно девять человек голосуют по несколько иному сценарию»,— описал особенности работы системы слежения господин Арахамия.

По его словам, современные технологии искусственного интеллекта позволяют выстроить систему, которая будет почти безошибочно выявлять потенциальных коррупционеров.

Система слежения, получившая в партии неофициальное название «Большой брат» в честь высокотехнологичной сети наблюдения из книги «1984» Джорджа Оруэлла, пока существует лишь в проектах Давида Арахамии.

Но ее уже активно критикуют противники вероятного главы фракции. Так, уже упомянутый Александр Дубинский увидел в ней признаки тоталитаризма. «В романе Оруэлла "1984" Большой брат — символ тотального контроля над людьми и нацией. Это тоталитаризм, прообразом которого был в том числе Сталин. Уж чего-чего, а Сталина нам в парламенте не хотелось бы»,— заявил он.

Источник “Ъ” близкий к офису президента считает, что в том или ином виде система наблюдения за депутатами появится в Раде уже в ближайшее время.

«От партийной дисциплины сейчас зависит будущее страны. Или мы будем продолжать топтаться на месте, обслуживая интересы разных финансово-промышленных групп в обмен на пухлые конверты, или займемся давно назревшей модернизацией государства. Каким образом будут выявлять тех, кто модернизации предпочитает конверты,— еще только предстоит определить. Но могу сказать, что у руководства страны есть понимание проблемы и готовность пресечь коррупцию на корню, а поддавшихся соблазну (если такие будут) — строго и максимально показательно наказать»,— сообщил источник “Ъ”.