Анкара не рада триумфу Башара Асада

Минобороны Турции вчера предупредило российских коллег о «безнравственных и беспощадных» действиях подконтрольных президенту Сирии Башару Асаду сил. Заявление прозвучало на фоне первых за четыре месяца серьезных побед сирийской армии, которые были одержаны в ходе военной операции вокруг зоны деэскалации Идлиб.

«Только с июня в результате обстрелов и авиаударов сторонников Асада, поддерживаемых ВКС России, в зоне деэскалации погибли около 400 невинных людей»,— заявил вчера министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу TRT Haber. Глава Минобороны назвал атаки сирийской армии на Идлиб, где, по его словам, умеренная оппозиция старается «защищать свою территорию», «безнравственными и беспощадными». Министр подчеркнул: Анкара «продолжает работать над соблюдением режима прекращения огня в Идлибе» и готова к «решительным шагам» в ответ на обстрелы сирийской армией позиций турецких наблюдателей в этом районе, о чем и предупредила Россию.

Напомним, что в сентябре прошлого года в Сочи Хулуси Акар вместе со своим российским коллегой Сергеем Шойгу подписал меморандум о стабилизации ситуации в Идлибе. Договоренность была призвана предотвратить военную операцию в этой последней оставшейся вне контроля Дамаска зоне деэскалации, но на определенных условиях. Среди них — отвод «радикальных террористических групп» и тяжелой техники на 15–20 км вглубь зоны деэскалации Идлиб, совместное патрулирование границ зоны российскими и турецкими военными, открытие к декабрю свободного движения по трассам М4 (Алеппо—Латакия) и М5 (Алеппо—Хама).

Единственное, что удалось реализовать с тех пор,— патрулирование границ зоны деэскалации. Отвод техники и боевиков состоялся, но ненадолго. В итоге, как подчеркнул в интервью “Ъ” спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, умеренная оппозиция сейчас контролирует примерно 5–6% территории в Идлибе (см. “Ъ” от 3 августа). Остальное удерживают боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещены в РФ). Собеседник “Ъ” подчеркнул, что до заключения сочинского меморандума 17 сентября 2018 года оппозиция контролировала примерно 40–45% территории.

Ситуация вокруг зоны деэскалации обострилась в конце апреля. Сирийская авиация при поддержке ВКС РФ начала наносить удары по Идлибу. При этом Москва отрицает ведение наступательной операции в Идлибе, подчеркивая, что все происходящее — «исключительно ответ на провокационные действия со стороны радикальных боевиков», которые обстреливают авиабазу Хмеймим и приграничные с зоной деэскалации населенные пункты. Сирийские оппозиционные ресурсы обвиняют Дамаск и Москву в убийстве гражданского населения. По данным «Сирийской обсерватории по правам человека», которая базируется в Лондоне, с 30 апреля по 11 августа в зоне боевых действий были убиты 3179 человек, включая 890 мирных граждан, большинство из которых погибли в результате действий сирийских и российских военных. Около 80 мирных граждан стали жертвами вооруженных группировок.

Режим прекращения огня в Идлибе, о котором Дамаск объявил в начале августа, продержался всего несколько дней. После этого сирийская армия активизировала свои действия. В минувшие выходные были освобождены два населенных пункта — Эль-Хобейт и Сукейк, расположенные примерно на равном расстоянии в 10 км от трассы М5 и города Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб. Согласно официальным сирийским источникам, армия перекрыла линии снабжения боевиков. Это первый крупный успех сирийской армии с конца апреля. Занятые военными районы находились вне контроля Дамаска на протяжении семи лет.

Победа досталась сирийской армии тяжелой ценой. По данным Минобороны РФ, 10 и 11 августа «при отражении атак боевиков на позиции правительственных войск Сирии погибли 23 и ранено семь военнослужащих». Где они погибли, не сообщается. В то же время, по данным «Обсерватории», только в битве за Эль-Хобейт в субботу и воскресенье погибли свыше 130 человек, из них 53 — сирийские военные.

Бои на юге зоны деэскалации Идлиб продолжаются. «Террористические группировки предпринимают попытки расширения подконтрольных территорий силовым путем, осуществляя атаки на позиции правительственных войск»,— подчеркивают в Минобороны РФ. Не лучше ситуация и в других районах. В воскресенье комплексы ПВО на российской авиабазе Хмеймим сбили шесть беспилотников боевиков, были также зафиксированы десятки обстрелов приграничных с Идлибом районов.

По данным источников “Ъ”, близких к сирийским военным, армия не остановится до тех пор, пока не сможет обеспечить контроль над трассой М5, значительный отрезок которой проходит через Идлиб. Однако вопрос в том, закроет ли Турция глаза на столь значительное нарушение границ зоны деэскалации. С другой стороны, в Москве могут согласиться на то, чтобы этот район находился под контролем поддерживаемой Турцией сирийской оппозиции, которая сможет гарантировать свободное передвижение по М5, как и предусмотрено сочинским меморандумом. Не случайно Москва предлагала сирийской оппозиции помощь в боях с «Хайат Тахрир аш-Шамом». Этот вариант может устроить Анкару при условии, что военные действия не затронут посты турецких наблюдателей, которые оказались фактически на линии огня. Впрочем, границы зоны деэскалации в связи с наступлением сирийской армии явно передвинутся.

Марианна Беленькая