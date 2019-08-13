К шапочному разбору маршрутов

Авиакомпания Utair, к которой поданы иски о банкротстве, просит Минтранс отложить распределение маршрутов, которые до 2015 года были закреплены за «Трансаэро». Межведомственная комиссия (МВК) при Минтрансе должна выбрать обслуживающие эти направления компании сегодня, но Utair не подала заявки на интересовавшие ее направления в европейские города, борьба за них развернется между «Аэрофлотом» и S7. По данным “Ъ”, в Utair винят в этой ситуации некорректные формулировки приказа Росавиации, из которых было неясно, что за эти маршруты можно бороться. В отрасли считают уступку авиакомпании крайне маловероятной.

Как стало известно “Ъ”, Utair просит Минтранс перенести с 13 августа на сентябрь распределение между российскими авиакомпаниями международных маршрутов, ранее закрепленных за «Трансаэро». По информации “Ъ”, перевозчик направил в министерство соответствующее письмо. В авиакомпании не знали, когда именно МВК будет распределять маршруты, поэтому пропустили срок подачи заявок. В качестве альтернативы переносу распределения на осень перевозчик предлагает 13 августа принять к рассмотрению его заявки, не поданные в Росавиацию в установленный срок с 1 по 7 июля. В Utair отказались от комментариев. Авиакомпания с конца прошлого года находится в сложной финансовой ситуации, дважды допустила дефолт по синдкредиту на 15,3 млрд руб. и сейчас ведет переговоры с банками о реструктуризации. К компании поданы иски о банкротстве.

Группа «Аэрофлот» с осени 2015 года получила право обслуживать маршруты «Трансаэро», у которой к тому времени Росавиация отозвала сертификат эксплуатанта. При этом «Аэрофлот» взял на себя вывоз пассажиров по проданным «Трансаэро» билетам. Министр транспорта Максим Соколов тогда утверждал, что «Аэрофлот» будет обслуживать маршруты до тех пор, пока не погасит убытки, полученные от перевозок пассажиров «Трансаэро». «Аэрофлот» оценивал их в 17 млрд руб. и рассчитывал покрыть в течение пяти-семи лет. В начале прошлого года перевозчик утверждал, что возместил только 4,5 млрд руб.

В марте 2019 года авиавласти приняли решение продлить закрепление 31 маршрута за «Аэрофлотом» и его дочерней авиакомпанией «Россия» только до 31 октября, поскольку билеты на летний сезон были уже проданы.

Предполагалось, что в дальнейшем направления будут распределены между игроками рынка. Росавиация 28 июня опубликовала приказ №497-п, в котором говорится, что решение, принятое 21 марта на заседании МВК, оставлено в силе. «Обычно в приказах Росавиации в отношении изъятых у перевозчиков маршрутов ставятся пометки "не продлять в зимнюю навигацию" или "отозвать с … числа", чего в приказе №497-п не сказано»,— объясняет сотрудник одной из авиакомпаний причину, по которой Utair не подала заявку. В результате компания лишилась возможности бороться за прибыльные международные маршруты.

На МВК выставлены направления из Москвы в Актау, Актобе, Алматы, Нур-Султан, Атырау, Караганду, Аликанте, Венецию, Лион, Малагу, Милан, Пекин, Пхукет, Рим, Ташкент, Тель-Авив, Шымкент, Анталью, Бангкок, Барселону, Гоа, Дубай, Ираклион, Ларнаку, Париж, Пафос, Римини и Прагу, а также из Петербурга в Рим и Милан. По словам собеседников “Ъ” в отрасли, интерес для Utair представляют рейсы в города Европы и Израиль, куда позволяет летать ее среднемагистральный флот. Как ожидается, основным конкурентом «Аэрофлота» на МВК 13 августа станет S7.

В Минтрансе сказали, что ведомство руководствуется «исключительно действующим законодательством и нормативно-правовой базой». В Росавиации и «Аэрофлоте» ситуацию не прокомментировали. В S7 не смогли оперативно предоставить комментарий.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев полагает, что федеральные чиновники вряд ли пойдут навстречу Utair после недавней рекомендации министра транспорта Евгения Дитриха, который попросил авиакомпанию активно не наращивать пассажиропоток. «Utair продает билеты в рамках своих провозных емкостей, поэтому рекомендация выглядит как призыв работать менее эффективно»,— говорит эксперт. Он отмечает, что обращение в Минтранс вряд ли даст результат. «Малейшее сомнение в чистоте проведения госорганами процедур или корректности формулировок может быть основанием для обращения авиакомпании в ФАС. При этом перевозчик должен тщательно проработать аргументы для антимонопольной службы»,— добавил господин Пантелеев.

Герман Костринский