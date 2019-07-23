Utair прилетело за проценты

Банки, недовольные условиями Utair по реструктуризации синдицированных кредитов на 39 млрд руб., начали подавать к авиакомпании иски о взыскании невыплаченных процентов. Первым такой иск на 155 млн руб. подал банк «Россия», за ним, по данным “Ъ”, может последовать МТС-банк. Общая сумма задолженности по процентам, по данным “Ъ”, составляет около 1,5 млрд руб. При этом выплата одному кредитору может повлечь иски остальных участников синдиката, полагают источники “Ъ”.

Банк «Россия» подал в Арбитражный суд Москвы иск к авиакомпании Utair на 155,4 млн руб., которые авиакомпания не выплатила в июне в качестве процентов по семилетнему синдицированному кредиту, выданному перевозчику синдикатом из 11 банков в 2015 году. Истец не комментирует исковое заявление.

Источники “Ъ”, близкие к Utair, объяснили, что эта сумма — доля банка «Россия» в общем объеме невыплаченных средств. «Utair в состоянии ее выплатить, если будет соответствующее решение суда. По условиям кредитного договора, выплата этой и любой другой суммы должна быть осуществлена через агента (Сбербанк.— “Ъ”) пропорционально на всех кредиторов. Это базовый принцип работы синдиката»,— говорит собеседник “Ъ”. Таким образом, в случае взыскания 155,4 млн руб. «Россия» получит только часть суммы. По данным “Ъ”, авиакомпания сейчас ведет переговоры с банком об отзыве иска.

Банк «Россия» подал иск в ответ на новые условия реструктуризации синдицированных кредитов, выдвинутые Utair, говорит источник “Ъ” в отрасли. Авиакомпания предложила погасить долги через 40 лет, что категорически не устроило некоторые банки. «В ближайшее время иск о взыскании своей части просроченного долга подаст МТС-банк. Они давно выражали недовольство действиями Utair, но не хотели первыми предъявлять претензии в суде,— говорит источник “Ъ”.— Удовлетворение хотя бы одного иска судом может привести к подаче исковых требований всеми членами синдиката. В противном случае акционеры банков могут обвинить менеджмент в причинении ущерба».

По словам собеседников “Ъ” в отрасли, сумма не погашенного в июне платежа по процентам составляет около 1,5 млрд руб.

Согласно отчетности за первый квартал, Utair должна синдикату банков 15,3 млрд руб. по семилетнему кредиту (с погашением 19 ноября 2022 года) и 23,7 млрд руб.— по 12-летнему кредиту со ставкой 0,01% (с погашением 19 ноября 2027 года). Кроме того, компания должна Сбербанку 17,39 млрд руб. по еще одному семилетнему кредиту, который должен быть погашен 23 декабря 2022 года. В июне авиакомпания объявила, что выплатит кредиторам только часть средств по процентам — 109,2 млн руб. Таким образом, перевозчик допустил второй дефолт подряд после невыплаты в декабре 2018 года.

Близкий к Utair источник “Ъ” рассказал, что 12 июля перевозчик разослал банкам новое предложение по реструктуризации задолженности и финансовую модель работы компании на 12 лет.

«Компания пошла кредиторам навстречу по ряду условий. Например, согласовала оплату расходов кредиторов по найму KPMG для аудита финансовой модели»,— говорит он.

Кредиторы дадут ответ по новым условиям реструктуризации в конце августа — начале сентября, по окончании работы KPMG.

В Utair, Райффайзенбанке, выступающем агентом по реструктуризации, и банках-кредиторах отказались от комментариев.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин отметил, что право банка из синдиката требовать банкротства должника в обход общего решения кредиторов зависит от условий договора: возможность может быть у одного банка, у агента или у синдиката в качестве группового заявителя. Для возбуждения дела о банкротстве достаточно факта дефолта и опубликования банком за 15 календарных дней уведомления в Едином федеральном реестре, говорит руководитель практики банкротства «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов. Если дело о банкротстве все же будет возбуждено, Utair или ее соучредители смогут без последствий погасить долг до введения процедуры наблюдения, говорил адвокат Forward Legal Данил Бухарин.

Герман Костринский