«Аэрофлот» поборется за маршруты «Трансаэро»

Росавиация впервые автоматически не продлила «Аэрофлоту» допуски на часть международных маршрутов, по которым ранее летала «Трансаэро», на зимний сезон. На лето «Аэрофлот» и его «дочка» «Россия» получили 31 допуск на такие маршруты, сейчас на 7 из этих направлений также претендует S7, еще по 4 маршрутам авиакомпании поборются за увеличение частот, на 2 маршрута — из Москвы в Пхукет и Прагу — претендуют только «Аэрофлот» и «Россия» соответственно. «Аэрофлот» получил допуски после ухода с рынка «Трансаэро», чтобы окупить убытки от перевозки пассажиров обанкротившейся компании.

Росавиация больше не будет автоматически продлевать «Аэрофлоту» допуски на маршруты, ранее эксплуатировавшиеся «Трансаэро», следует из материалов к заседанию межведомственной комиссия при Минтрансе, которое состоится 13 августа. Согласно документу, опубликованному Росавиацией, часть допусков на зимний сезон 2019–2020 годов, который начинается в конце октября, будет распределяться между авиакомпаниями по итогам голосования.

«Трансаэро» ушла с рынка осенью 2015 года. Авиакомпания имела допуски по 156 международным линиям, но фактически ее маршрутная сеть состояла из 130 направлений. После аннулирования сертификата эксплуатанта в октябре 2015 года группа «Аэрофлот» получила на год допуски и коммерческие права «Трансаэро» на наиболее прибыльных 56 международных направлениях из Москвы. Сам «Аэрофлот» получил 23 направления, увеличив частоту полетов или открыв новые рейсы (например, в Казахстан), еще 33 маршрута получила дочерняя «Россия» (полеты по ним начались после передачи самолетов «Трансаэро»). Также восемь допусков получили «Оренбургские авиалинии» (сейчас входят в «Россию»). Позднее, в 2016 году, «Аэрофлот» отказался от части допусков высокого спроса по 13 направлениям в пользу других авиакомпаний, «поскольку данные частоты для группы были избыточными», а в октябре 2016 года межведомственная комиссия при Минтрансе продлила до конца марта 2017 года «Аэрофлоту» и его дочерней авиакомпании «Россия» допуски на 37 международных маршрутов. В 2017 году авиакомпании запросили продление допусков на 34 международных маршрута, но получили одобрение только на 32 (исключены рейсы из Москвы в Нянчанг и Стамбул).

В феврале этого года «Аэрофлот» и «Россия» попросили Росавиацию продлить 32 допуска на международные маршруты «Трансаэро». Речь шла о 17 разрешениях для «Аэрофлота» на рейсы из Москвы в Актау, Актюбинск, Алма-Ату, Нур-Султан, Атырау, Караганду, Аликанте, Венецию, Лион, Малагу, Милан, Пекин, Пхукет, Рим, Ташкент, Тель-Авив, Чимкент. «Россия» рассчитывала на 15 допусков: из Москвы в Анталью, Бангкок, Барселону, Гоа, Дубай, Зальцбург, Ираклион, Ларнаку, Париж, Пафос, Пхукет, Римини и Прагу, а также из Санкт-Петербурга в Милан и Рим. Росавиация 28 марта продлила 31 из 32 запрошенных допусков на летний сезон, исключением стал маршрут Москва—Зальцбург, который был отозван по причине «невыполнения полетов в течение двух последовательных сезонов расписания IATA».

По словам собеседника “Ъ” в отрасли, уже на мартовской комиссии было решено, что допуски для «Аэрофлота» на маршруты «Трансаэро» уже не будут продляться автоматически. Но к тому моменту «Аэрофлот» уже продал билеты на летний сезон, поэтому было решено распределять частоты голосованием с зимнего сезона.

Сейчас, как следует из материалов Росавиации, за маршруты из Москвы в Тель-Авив, Римини, Милан, Нур-Султан, Пекин, а также из Петербурга в Милан и Рим помимо «Аэрофлота» поборется S7. Перевозчики также будут конкурировать за увеличение частот рейсов на маршрутах из Москвы в Барселону, Аликанте, Рим, Ташкент (заявлен и Utair). На маршрут Москва—Пхукет претендует только «Аэрофлот», на Москва—Прага — только «Россия». За Москву—Париж S7 поборется с «Россией».

Экс-глава Минтранса Максим Соколов неоднократно заявлял, что допуски будут продлеваться «Аэрофлоту», пока тот не покроет убытки от вынужденной перевозки 2 млн пассажиров обанкротившейся «Трансаэро». Он также отмечал, что убыточные для «Аэрофлота» направления будут перенаправлены в общий пул и распределены межведомственной комиссией при Минтрансе среди других авиакомпаний. «Аэрофлот» оценивал свои убытки в 17 млрд руб. и рассчитывал покрыть их за пять-семь лет использования допусков. В начале 2018 года компания оценивала возмещенные убытки около 4,5 млрд руб.

Ольга Никитина