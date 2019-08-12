Росстат оценил рост ВВП в апреле—июне 2019 года в 0,9%

ВВП России в апреле—июне вырос на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из предварительной оценки Росстата. Эта оценка оказалась выше оценки Минэкономики, которое заявило о росте на 0,8%.

Источником увеличения ВВП являются: увеличение добычи полезных ископаемых (рост на 3,3%), обрабатывающего производства (рост на 2,4%) и пассажирооборота (рост на 7,7%). Падение произошло в сфере оптовой торговли (на 3,2%).

Согласно данным Росстата, рост ВВП в январе—марте составил 0,5%.

Ранее рейтинговое агентство АКРА понизило прогнозы роста ВВП России на 2019–2023 годы. Впервые в базовом варианте допущен экономический рост в 2019-м ниже 1% ВВП и рецессия в 2020-м на 0,5% ВВП при наихудшем сценарии. Основанием для этого стало ожидание краткой эндогенной рецессии в США в 2020 году и снижения темпов роста мировой экономики уже в этом году. Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП России в 2019 году на уровне 1,2%.

О прогнозе экономического роста аналитиков ЦБ читайте в публикации “Ъ” «Прогноз крепчает».