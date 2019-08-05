Прогноз крепчает

Июльские прогнозы аналитиков Банка России по росту ВВП второго полугодия стали очень туманны: ЦБ объявил о будущем улучшении экономической динамики и одновременно понизил прогноз роста на четвертый квартал 2019 года. На приближение к равновесному уровню роста в экономике у ЦБ осталось полгода, и потенциал относительно безопасного стимулирования экономического роста с начала 2020 года обнулится. Впрочем, в Банке России предполагают, что в будущем ключевую ставку можно будет без риска снижать и дальше, хотя и немного.

Оценки текущей ситуации в экономике России и краткосрочные прогнозы аналитиков департамента исследования и прогнозирования ЦБ (ДИП ЦБ), как и их коллег из Банка России (см. “Ъ” от 31 июля), стали противоречивы. Описывая текущую ситуацию в бюллетене «О чем говорят тренды», аналитики ДИП говорят об ускорении роста российской экономики во втором квартале главным образом благодаря промышленному производству и частному потреблению, чего не наблюдают экономисты ЦМАКП, ВШЭ и РФПИ (см. “Ъ” от 1 августа). Индексную оценку динамики ВВП во втором квартале (на данных, доступных по состоянию на 18 июля) аналитики ДИП при этом понизили с 0,2–0,3% до 0,1–0,2% к предыдущему кварталу.

Авторы оценки отмечают, что по мере поступления краткосрочной макроэкономической статистики в апреле—июне им приходилось фиксировать последовательное снижение своей оценки ВВП. Но это, по мнению исследователей, может быть лишь результатом несовершенства применимой ими ДФМ-модели: она «может не в полной мере или с небольшим запаздыванием улавливать временные факторы, которые предопределяют текущее замедление роста (в частности, негативный эффект от повышения ставки НДС и значительное запаздывание в финансировании бюджетных расходов по сравнению с обычной сезонностью)», поясняют аналитики. Парадоксально, но все надежды аналитиков ЦБ на оживление ВВП во втором полугодии сопровождаются не только снижением прогноза экономического роста на четвертый квартал, но и ретроспективным пересмотром оценки роста за второй квартал (с 0,3% до 0,1–0,2%).

То есть, видимо, ЦБ снижает и свою оценку потенциального уровня ВВП в 2019 году.

«Модель может не до конца учитывать ожидаемый разворот в положительную сторону динамики временных факторов, которые ранее были негативными и сдерживали рост в первом полугодии»,— поясняют в ДИП. Среди этих факторов — «потеря динамизма в росте мировой экономики, повышение НДС, временное уменьшение бюджетных расходов в реальном выражении и ускорение инфляции».

Впрочем, какими бы особенностями ни обладала модель, по крайней мере, мировая экономика не дает сигналов о развороте к положительной динамике. Соответствующая часть бюллетеня ЦБ это довольно подробно описывает, указывая, что ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ — ответ на ухудшение прогнозов мирового роста, причем вряд ли избыточно мощный. Главная надежда — внутренняя: «оживление бюджетных расходов ускорит рост российской экономики при отсутствии значимых внешнеэкономических шоков, среди которых — дальнейшее торможение мировой экономики». Отметим при этом, что лаг между ростом вливаний бюджетной системы и ростом экономики, как и масштаб влияний этих событий в 2019 году,— малопредсказуемая вещь, поскольку расходы в рамках «проектных офисов» по новой модели могут влиять на цифры иначе, чем стандартное бюджетное финансирование прошлых лет.

Даже если предположить, что модель ДИП добавит к оценкам роста очередные малозначимые 0,1 процентного пункта, в департаменте признают, что их оценки роста в 2019 году близки к нижней границе интервала прогноза ЦБ в 1–1,5%. При этом как направление пересмотра прогнозов, так и сами оценки ДИП близки к консенсусу. По крайней мере, свежий августовский консенсус-прогноз роста экономики России в 2019 году агентства FocusEconomics, который основан на оценках 45 российских и зарубежных исследовательских центров и инвестбанков, понижен до 1,2% с 1,4%, на которых он находился последний квартал.

Вопрос о потенциальном уровне ВВП в сравнении с реальным — это еще и вопрос о том, в какой точке находится экономическое равновесие при текущей денежно-кредитной политике. Здесь бюллетень ЦБ, видимо, впервые предлагает новшество: если раньше Банк России более или менее официально говорил о единой равновесной ключевой ставке, то теперь предлагается рассмотреть ситуацию «краткосрочной» и «краткосрочной» нейтральной процентной ставки, правда, лишь в приложении к инфляции (она, как показывает ЦБ, в июле вернулась к устраивающей Банк России кривой снижения с возвращением к норме в начале 2020 года). ЦБ предполагает, что «краткосрочная» ставка сейчас может быть выше «долгосрочной». Теоретически это может говорить о том, что потенциал роста ВВП в 2020 году может медленно, но расти даже без значимых структурных сдвигов в экономике.

Впрочем, в любом случае имеют смысл две значимые оговорки. Первая — при переходе к нейтральной ДКП, что, по прогнозу ЦБ, произойдет в начале 2020 года, применяемый регулятором инструментарий регулирования может существенно поменяться. Вторая — при всей увлекательности нюансов прогнозирования ВВП на ближайший год речь идет об экономическом росте около 1%: число игроков в экономике, для кого разница между ростом 0,6% ВВП год к году и 1,1% важна или, по крайней мере, отличима от обычной стагнации, невелико.

Алексей Шаповалов, Дмитрий Бутрин