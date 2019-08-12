Минобороны выплатит компенсации потерявшим дома из-за взрыва под Ачинском

Владельцы домов, разрушенных во время взрыва на военном складе под Ачинском, получат компенсацию до 50 тыс. руб. от Минобороны, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Жилой фонд состоит у нас из двух частей — это многоквартирные дома и частный сектор, и их восстановление является вопросом совместной работы Минобороны и Красноярского края. Мы по ходу этих работ будем распределять то, кто и что сможет сделать быстрее с учетом имеющихся сил. Наша задача — максимально быстро закончить эти работы»,— сказал господин Усс (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, каждый эвакуированный человек получит компенсацию в 10 тыс. руб. вне зависимости от того, было его жилье разрушено или нет.

Взрывы на складе боеприпасов начались 5 августа. Более 16 тыс. жителей ближайших населенных пунктов были эвакуированы. Потушить возгорание удалось к утру 6 августа. Причиной пожара мог стать человеческий фактор. Новые взрывы прогремели во время работ по разминированию и ликвидации последствий пожара. Из-за этого в Ачинском районе повторно ввели режим ЧС. Горение на военных складах ликвидировано.

Подробности — в публикации “Ъ” «Арсенал сдетонировал по время разминирования».