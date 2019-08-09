Арсенал сдетонировал во время разминирования

В пятницу вновь прогремели взрывы на территории войсковой части, расположенной рядом со стотысячным городом Ачинском в Красноярском крае. Это произошло всего через несколько дней после того, как здесь же на протяжении почти суток подрывались снаряды и бушевал пожар. Жителей близлежащих поселков эвакуировали, при взрывах были ранены десять человек.

В пятницу, 9 августа, пришлось приостановить работы по разминированию склада артиллерийских боеприпасов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа (войсковая часть №74008) и прилегающей к нему территории. 5 августа, как рассказывал “Ъ”, здесь по не установленным пока точно причинам почти на протяжении суток взрывались снаряды и пороховые заряды и бушевал пожар. Были эвакуированы близлежащие села и значительная часть населения расположенного в 9 км стотысячного Ачинска. Происшествие на военных складах сказалось на работе транспорта и промышленных объектов. В частности, приостанавливалась деятельность Ачинского глиноземного комбината, корректировалось движение железнодорожных составов, ограничивалось воздушное сообщение непосредственно в районе ЧП.

Причины сегодняшних взрывов пока не установлены. Некоторые ресурсы сообщали о якобы попавшей в заряды молнии, однако правоохранительные органы, которые разбираются с ЧП, произошедшим несколько дней назад, наверняка более внимательно изучат версию о нарушении правил безопасности.

По сообщению местных властей, им вновь пришлось приступить к эвакуации жителей — правда, на этот раз ограничились прилегающими непосредственно к арсеналу поселками. К вечеру появилась информация о том, что по меньшей мере десять человек пострадали при взрывах, медики сообщили, что угрозы их жизни нет.

Напомним, официальной информации о том, какие именно боеприпасы хранились на территории войсковой части, не поступало, однако, согласно данным местных ресурсов, речь может идти примерно о 40 тыс. снарядов калибра 122 и 152 мм, по большей части для самоходных артиллерийских установок. После взрывов, которые случились в минувший понедельник. Минобороны сообщило, что арсенал будет ликвидирован к 2022 году.

Александр Александров