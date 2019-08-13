Миллионы разложили по приборам

Как стало известно “Ъ”, 26 организаций в 2019 году получат гранты от Министерства науки и высшего образования РФ, каждый из которых составит более 50 млн руб. Максимальный размер гранта — 284,2 млн руб. Одним из первых деньги получит Институт биоорганической химии имени академиков Михаила Шемякина и Юрия Овчинникова. Там грант планируют потратить на оборудование для исследования головного мозга и заболеваний нервной системы. Сейчас, по данным Минобрнауки, у половины научного оборудования российских научно-исследовательских организаций истекают сроки эксплуатации, а доля приборов, использовавшихся менее пяти лет, составляет менее 20%.

Комиссия при Минобрнауки отобрала всего 111 организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками, которые в этом году получат гранты на обновление приборной базы (всего была подана 121 заявка), 26 из них получат более чем по 50 млн руб. каждая. Максимальный размер гранта составляет 284,2 млн руб. Как заявил “Ъ” министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, в числе первых грант получит Институт биоорганической химии имени академиков Михаила Шемякина и Юрия Овчинникова. На выделенные средства институт планирует приобрести две системы оптического имиджинга, которые будут использованы для исследований головного мозга. Приобретенное оборудование позволит изучить механизмы старения и развития заболеваний нервной системы, ведущих к деменции и нарушению движений, в частности болезни Альцгеймера. Как рассказали “Ъ” в государственном Научном центре неврологии, в результате обновления приборной базы в институте смогут создавать управляющие устройства с целью замещения утраченных функций головного и спинного мозга. Также станет возможным изучение технологий лечения и реабилитации пациентов с социально значимыми заболеваниями и поражениями нервной системы (инсульт, нейротравмы и др.).

Как ранее сообщал “Ъ”, в начале июля в Минобрнауки объявили о начале конкурса государственных грантов на обновление приборной базы научных институтов. В рамках нацпроекта «Наука» на эти цели в 2020–2024 годах зарезервировано 84,54 млрд руб., а до конца года на обновление оборудования Минобрнауки распределит 4,35 млрд руб. Объем бюджетных средств, которые на обновление оборудования планируется выделить в 2020–2024 годах, составит 84,54 млрд руб. Согласно федеральному проекту «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» (часть нацпроекта «Наука»), в 2019 году должно быть обновлено как минимум 2% приборной базы ведущих организаций. К 2024 году не менее половины оборудования ведущих научно-исследовательских организаций должно быть заменено.

Сейчас, как рассказали “Ъ” в Минобрнауки, у 60% научных организаций коэффициент обновления оборудования составляет менее 5%. Средний возраст оборудования — свыше 11 лет. Доля научного оборудования, использующегося менее пяти лет, составляет менее 20%. У половины научного оборудования, входящего в состав центров коллективного пользования, сроки эксплуатации уже истекают.

Как ранее заявил “Ъ” вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов, изначально он «сомневался в обоснованности решения допустить к конкурсу только академические организации». В Минобрнауки “Ъ” пояснили, что, согласно итоговому решению комиссии, вузы все же смогут претендовать на гранты для обновления приборной базы, но только с 2020 года.

Напомним, всего объем финансирования национального проекта «Наука» составляет 636 млрд руб., из которых 404,8 млрд руб., согласно сайту правительства, являются бюджетными средствами. Из внебюджетных источников на финансирование нацпроекта направлено более 231,2 млрд руб.

Ксения Миронова