Минобрнауки потратится на приборы

Минобрнауки до конца года распределит 4,35 млрд руб. на обновление оборудования в российских научных институтах. Это первый подобный конкурс в рамках нацпроекта «Наука» — планируется, что к 2024 году не менее половины приборов в академических и вузовских лабораториях будут заменены на новые. В Российской академии наук подчеркивают, что к этим грантам допустят только самые лучшие институты, отнесенные к первой категории и показывающие результаты мирового уровня,— «так отдача будет выше».

Вчера Минобрнауки объявило о начале конкурса государственных грантов на обновление приборной базы научных институтов. В рамках нацпроекта «Наука» на эти цели в 2020–2024 годах зарезервировано 84,54 млрд руб. А на 2019 год выделено 4,35 млрд руб., претендовать на которые смогут более 120 академических организаций. Предполагается распределить 90 грантов на сумму от 1 млн до 50 млн руб. и 19 грантов размером от 50 млн до 100 млн руб. А восемь институтов получат гранты в диапазоне от 100 млн до 285 млн руб.

«В настоящее время у 60% научных организаций коэффициент обновления оборудования составляет менее 5%, а его средний возраст — свыше 11 лет,— сказал “Ъ” глава Минобрнауки Михаил Котюков.— Доля научного оборудования в возрасте до пяти лет — менее 20%. У половины научного оборудования, входящего в состав Центров коллективного пользования (предназначенных для использования сотрудниками нескольких институтов.— “Ъ”), уже истекают сроки эксплуатации». По его словам, физический и моральный износ оборудования отражаются на качестве российских научных исследований. «Отдельно стоит проблема верификации научных результатов для их признания мировым научным сообществом,— подчеркнул он.— Вот почему научные организации сегодня остро нуждаются в обновлении приборного парка». По его словам, уже к концу 2019 года приборная база ведущих организаций академического сектора науки обновится ориентировочно на 7%. «Речь идет о дорогостоящем оборудовании для проведения научных исследований, стоимость которого зачастую превышает сотни миллионов рублей»,— подчеркнул министр.

Вице-президент РАН Алексей Хохлов рассказал “Ъ”, что министерство обсуждало условия конкурса с Академией наук. «Во время этих дискуссий я поначалу сомневался в обоснованности решения допустить к конкурсу только академические организации,— сказал господин Хохлов.— Мне казалось правильным, чтобы у вузов тоже была возможность побороться за гранты». Однако участники обсуждения смогли убедить вице-президента РАН в обоснованности такого решения: «Все-таки это пока пилотный проект, конкурс проводится в очень сжатые сроки. Решение будет вынесено к концу августа — и у победителей останется лишь четыре месяца на то, чтобы получить деньги и провести закупки. Если потратить время на оценку дополнительных научных центров и вузов, то нельзя успеть что-либо закупить в этом году. А в следующем году финансирование расширят, тогда к проекту допустят и других участников».

Господин Хохлов подчеркнул, что в конкурсе на обновление приборной базы смогут участвовать только те научные и образовательные организации, которые по итогам мониторинга результативности будут отнесены к первой, высшей категории — они показывают результаты мирового уровня. Напомним, что в 2017 году ФАНО (предшественник Минобрнауки) обещало академии, что результаты первого и пока единственного такого мониторинга никак не отразятся на финансировании институтов — более того, «отстающим» организациям будут адресно помогать. «Институты второй и третьей категории полноценно финансируются,— подтвердил “Ъ” Алексей Хохлов.— Причем, согласно статистике, институты третьей категории получают в расчете на одного сотрудника даже немного больше средств, чем институты первой категории. Но эти гранты на обновление приборной базы — дополнительные средства. И вполне разумно допустить к ним только лучших. Если дополнительное финансирование получат именно ведущие научные организации, то отдача будет выше».

Александр Черных