Лабораторная работа

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин впервые заявил о создании в России научно-образовательных центров (НОЦ). НОЦ объединят вузы, научные организации и крупные компании. Первые центры займутся селекционно-генетическими исследованиями, «обеспечивающими генетическую независимость РФ», производством биоудобрений для «достижения мировых показателей урожайности», исследованием Арктики и разработкой «технологий роботизированной добычи и транспортировки твердых полезных ископаемых». При этом пока Министерство науки и высшего образования пытается объединить вузы с предприятиями, некоторые лаборатории при институтах уже зарабатывают на собственных разработках, которые предлагают российским и зарубежным компаниям. В нескольких таких лабораториях корреспонденту “Ъ” Ксении Мироновой рассказали, как зарабатывают и кому продают свои разработки.
Деятельность вуза и его лабораторий регламентируется уставом, который утверждается Министерством науки и высшего образования РФ. При этом цели создания лаборатории, функционал, материально-техническое обеспечение, порядок взаимодействия с другими структурными подразделениями и другие особенности работы определяются положениями, которые каждый вуз разрабатывает самостоятельно.
Лаборатории могут быть созданы за счет собственных средств вуза или привлеченных средств организаций-партнеров. Кроме того, финансирование может осуществляться в рамках «Мегагрантов» Минобрнауки. Например, в июне этого года Министерство объявило новый, седьмой по счету конкурс мегагрантов — правительство планирует выделить гранты размером до 90 млн руб. каждый на проведение научных исследований в 2019–2021 годах.
В Министерстве “Ъ” пояснили, что если лаборатория продает свои разработки компании или предприятию, все имущественные права на полученные результаты интеллектуальной деятельности принадлежат вузу, а коммерческие договоры с компаниями и предприятиями на выполнение разработок также заключаются от лица вуза и вырученные средства поступают на его счет: «Лаборатория как структурное подразделение вуза не является самостоятельным юридическим лицом. При этом в соответствии с федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности».
По словам проректора по научной работе ИТМО Владимира Никифорова, основанием для создания лаборатории может быть выигранный грант: внешний (как мегагрант Минобрнауки) либо внутренний (полученный по итогам внутреннего конкурса университета). «Если речь идет о внутреннем конкурсе университета, то в заявке на грант должно быть указано название лаборатории, кандидатуры руководителей, прописаны направления ее деятельности, а рассматривает все заявки специально созданная внутри университета комиссия»,— поясняет господин Никифоров. Когда выигран грант либо принято решение об открытии лаборатории, начинается процесс юридического оформления: выходит приказ о создании нового научного подразделения и положение о лаборатории, создается интернет-сайт лаборатории или ее страница на общем портале университета. Далее решаются вопросы обеспечения лаборатории материально-технической базой (помещением, оборудованием) и оформления сотрудников.
По результатам работы лаборатории совет может принять решение о том, чтобы продолжить поддерживать ее деятельность, либо о том, чтобы объединить несколько лабораторий в более крупный научный центр или закрыть подразделение, если оно работает неэффективно.
При этом существует несколько возможных схем коммерциализации результатов научной деятельности, говорит Владимир Никифоров. По его словам, вуз, как юридическое лицо, может продать лицензию либо патент на ту или иную технологию либо разработку. Кроме того, возможно создание малого инновационного предприятия, доля в котором принадлежит университету.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
При этом специальных ограничений по тому, на что вуз может потратить прибыль, полученную в результате коммерциализации результатов научной деятельности, а также по произведенным в лаборатории продуктам нет — Минобрнауки не контролирует активность вузов в данном направлении, поясняет господин Никифоров.
По словам начальника службы подготовки и сопровождения проектов «Управление научной и инновационной деятельности» Южно-Уральского государственного университета Антона Нуренкова, коммерциализировать технологию может вуз, малое предприятие или заказчик (предприятие—потребитель технологии). При этом основные статьи расходов средств лаборатории — заработная плата, закупка оборудования, материалов, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ у сторонних организаций (например, испытательных лабораторий) и командировочные расходы.
При этом ограничения по коммерциализации затрагивают только интеллектуальную собственность. «То есть любой продукт (технология / способ / алгоритм и т. д.) имеет ограничения только в возможности их продажи по сравнению с их конкурентами. Если пересекаются права на интеллектуальную собственность, тогда могут возникнуть нормативно-правовые нарушения». По словам господина Нуренкова, продать можно «любой продукт, имеющий потенциального потребителя»: «Стоит отметить, что применительно к университетам это обычно опытный образец, технология, способ и т. д., который до конечного потребителя может дойти в другом виде».
Ученые Университета Лобачевского в Нижнем Новгороде, Сибирского федерального университета, Юго-Западного государственного университета, Сеченовского, Казанского федерального и Южно-Уральского государственного университетов рассказали “Ъ”, что производят и на чем зарабатывают их лаборатории.
В Университете Лобачевского для расширения работы с промышленными партнерами в 2017-м был создан Инжиниринговый центр. Сейчас центр занимается проектом по модернизации наркозно-дыхательных аппаратов, предназначенных для проведения ингаляционного наркоза в сочетании с управляемой и вспомогательной искусственной вентиляцией легких у взрослых и детей с использованием газообразных и жидких испаряющихся анестезирующих веществ. Система дозирования такого аппарата позволяет контролировать состав газовой смеси с более высокой точностью полностью в автоматическом режиме. В итоге экономия анестетика в последнем случае достигает двух и более раз по сравнению с традиционным низкопоточным режимом по полузакрытому контуру даже на самых совершенных наркозных аппаратах старого поколения с испарителем. При этом полностью устраняется риск вреда медицинскому персоналу от попадания отработанных анестезиологических газов в операционную, а также вред окружающей среде.
Промышленными партнерами ННГУ в рамках этого проекта являются ООО «Аэлита» и АО «Марийский машиностроительный завод». Работы Инжинирингового центра по данному проекту направлены на глубокую поэтапную модернизацию аппарата, главным образом в его электронной части (интерфейс, сенсоры, система обработки сигналов, система управления и обработки данных). Текущая версия электронной части прибора была разработана более десяти лет назад и к настоящему времени требует перепроектирования на современном уровне техники. Проводимая модернизация позволит повысить надежность прибора, расширить его функционал, снизить себестоимость массового производства и в конечном итоге расширить рынок и объем продаж.
В лаборатории при СФУ работают над новыми составами алюминиевых сплавов, в том числе алюминиевых лигатур (это промежуточный высококонцентрированный сплав алюминия с одним или несколькими легирующими элементами), а также над технологиями, направленными на повышение качества алюминия и его сплавов, и технологиями получения флюсов для рафинирования (очистки) алюминия и его сплавов.
Кафедра уже работает по договорам с Инженерно-технологическим центром ОК «Русал», с алюминиевыми и металлургическими заводами России и с Министерством образования РФ. Для таких работ обычно используются договоры на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» (в рамках постановления правительства РФ №218.— “Ъ”).
При этом интеллектуальная собственность, создаваемая при выполнении НИОКР по договорам с ОК «Русал», принадлежит «Русалу» — это обязательное условие всех договоров с компанией. Тогда как объекты интеллектуальной собственности, создаваемые в рамках Федеральной целевой программы, могут принадлежать как индустриальному партнеру, так и СФУ.
Вуз пытался подавать заявки на конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый РФФИ и субъектами Российской Федерации, но в большинстве случаев получал отказ. Разработки еще не предлагались иностранным компаниям, однако сейчас в вузе планируют дальнейшую коммерциализацию и выход на мировой рынок.
Вуз сотрудничает с госкорпорацией «Роскосмос». Благодаря этому запуск спутников ЮЗГУ стал регулярным. В этом году на орбиту отправятся 5-й и 6-й наноспутники серии «Танюша-ЮЗГУ». Мы планируем создать группировку из маленьких сателлитов. Наноспутники несоизмеримо дешевле, их проще создавать, менять и запускать, к тому же они обеспечивают постоянную зону покрытия.
После сотрудничества с «Роскосмосом» университет стал получать заказы на разработку наноспутников. К примеру, 5 июля на орбиту был запущен спутник эквадорского технологического университета UTE (Технологический университет Эквадора.— “Ъ”), созданный специалистами ЮЗГУ.
Кроме того, в лабораториях при вузе разрабатывают экзоскелеты. Полностью рабочие модели промышленных экзоскелетов переданы специалистам «Норникеля», которые испытывают их в реальных условиях. Сейчас экзоскелеты нижних конечностей также разрабатывают для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата — ходьба в таких устройствах не требует костылей. Сейчас прототипы проходят апробацию в частных клиниках Санкт-Петербурга.
В Сеченовском университете действует Институт трансляционной медицины и биотехнологий, одним из направлений работы которого являются контрактные исследования. В силу своей специфики мы ориентированы в большей степени на фармацевтическую отрасль, также среди наших заказчиков есть производители оборудования и медицинских изделий. Преимущественно это частный сектор экономики, включая и транснациональные корпорации,— именно от них поступает до 70% заказов. Остальное — заказы госструктур; среди них — министерства, научно-исследовательские центры и профильные институты.
Мы выполняем доклинические и клинические исследования, у нас есть заказы по биоинформатике, по разработке готовых лекарственных форм и новых молекул, доклиническим исследованиям, а также проводим подготовку регистрационных документов и оценку технологий здравоохранения. Фактически в нашем институте объединены научные и индустриальные компетенции, позволяющие сформировать полный цикл разработки лекарственных средств: от идеи до клинических исследований с последующей передачей для вывода на рынок компаниям-партнерам. При этом обеспечено должное качество исследований, что подтверждается успешной регистрацией препаратов, которые изучались на нашей базе.
Также мы занимаемся поиском новых маркеров развития заболеваний и созданием метаболомного паспорта человека — одного из ключевых элементов персонализированной медицины. Пока эта деятельность остается на уровне научно-исследовательских работ, но мы намерены вывести ее в клиническую практику.
Мы работаем на рынке высокотехнологичных услуг, и цены у нас рыночные, при этом у нас получается неплохо конкурировать с частными компаниями. Наши заказчики — ведущие российские фармацевтические компании, требования которых фактически не уступают западным.
Благодаря государственной программе «Фарма 2020» мы получили финансирование на реконструкцию корпуса для Института трансляционной медицины и биотехнологий, который должен наладить взаимодействие между наукой и практическим здравоохранением.
В последние 15 лет различными государственными программами было предусмотрено финансирование на разработку и создание инновационных препаратов в ведущих образовательных и научных учреждениях. Однако отечественных прорывных или хотя бы оригинальных разработок на рынке было не так много. Большинство успешных решений было реализовано фармкомпаниями, но не вузами и НИИ. При этом чтобы сделать из научной идеи реальный лекарственный препарат, нужно проводить все работы в соответствии со стандартами, признаваемыми регуляторами, а научиться работать по ним можно, только выполняя заказные работы для сторонних организаций, приобретая тем самым необходимые компетенции.
В лабораториях при КФУ разрабатываются новые лекарства для лечения самых тяжелых и социально значимых заболеваний, включая рак, диабет, туберкулез, бактериальные инфекции, эпилепсию. Все разработки на 100% оригинальны и защищены патентами в России и на ключевых мировых рынках (Евразийский союз, Европейский союз, США, Китай, Индия, Япония и др.).
Большинство проектов ведется в сотрудничестве с АО «Татхимфармпрепараты» — этой же компании и принадлежат исключительные права на интеллектуальную собственность. При этом все проекты открыты для любых других заинтересованных партнеров — как российских, так и зарубежных. В настоящее время ведутся переговоры с целым рядом заинтересованных российских и зарубежных компаний, а также специализированных венчурных фондов по вопросам совместного продвижения проектов.
Необходимо иметь в виду, что сделки в области разработки инновационных лекарственных средств являются очень непростым видом бизнеса. Они характеризуются высокими рисками и длительными сроками окупаемости инвестиций. Сделки характеризуются сложной структурированностью. Например, в типичном случае при продаже инновационной лекарственной разработки предусматриваются следующие выплаты: первоначальный платеж (англ. upfront payment), обусловленные платежи (англ. milestone payments), выплаты с продаж (англ. royalty). Подобные схемы реализуются с целью снижения рисков по мере прохождения этапов разработки лекарственного средства. Стоимость сделок и размеры отдельных типов платежей определяются целым рядом факторов, например: терапевтическая область, степень инновационности, конкурентные преимущества, конкурентная среда, потенциальные объемы рыночных продаж, качество патентной защиты, риски и др. Оценка этих и других факторов требует очень серьезной предварительной работы высококвалифицированных специалистов. По этой причине в этой области нечасто встречаются непрофильные инвесторы: их понимания просто недостаточно для уверенного инвестирования в подобные проекты.
Особенностью бизнеса, связанного с разработкой лекарств, является то, что государство не участвует в нем в качестве покупателя. Это сфера, в которой определяющей является позиция и инвестиции частных компаний. Тем не менее государство зачастую играет очень активную роль в этой сфере, поскольку разработка лекарств, очевидно, относится к одним из приоритетов, позволяя обеспечивать как здоровье населения, так и серьезные рыночные дивиденды. Так, в России в последнее десятилетие государство очень активно поддерживало разработку инновационных лекарств как на доклинических, так и на клинических этапах. Это в полной мере относится к разработкам лабораторий, которые на доклинических этапах фактически осуществлялись за счет государственных средств. И лишь переходя к этапу клинических исследований, эти разработки начинают все активнее интересовать частный бизнес.
Все разработки лабораторий предполагают, наряду с производством и продажей в Российской Федерации, активное продвижение на глобальных рынках. С этой целью все разработки защищены патентами на топовых мировых рынках (Евразийский союз, Европейский союз, США, Китай, Индия, Япония и др.). Уже сейчас ведутся переговоры с рядом зарубежных фармацевтических компаний, в том числе входящих в категорию «Большая Фарма».
В лаборатории машиностроения изготавливают крыльчатки, или колеса компрессора, предназначенные для установки в газотурбинные генераторы и турбокомпрессоры двигателей внутреннего сгорания, поршни дизельных двигателей, зубчатые колеса, шестерни и венцы, эксплуатируемые в различных редукторах. Кроме того, в лаборатории делают корпуса датчиков и плат дилатометрии нефтепроводных труб. Лаборатория занимается разработками в области «инженерии поверхности», а именно: созданием многофункциональных и градиентных покрытий, а также восстановлением поверхности деталей машин и агрегатов.
Также наш продукт — оказание услуг по определению механических свойств материалов, по проведению механических испытаний изделий в лабораторных и полевых условиях, по проведению испытаний материалов и изделий на соответствие стандартам и техническим условиям, по проведению расчетов на прочность изделий, производимых предприятиями.
Заказчиками выполнения опытно-конструкторских договорных работ являются предприятия машиностроительной, металлургической, нефтяной, роботостроительной отраслей. Условия зависят от конкретных задач, это может быть разработка технологии изготовления, изготовление единичного изделия или мелкой серии изделий. Стоимость изделий варьируется в диапазоне от 100 руб. до 300 тыс. руб., в зависимости от сложности и трудоемкости. Востребованность данных технологий на промышленном рынке высокая. Это авиация, космос, нефте- и газоперерабатывающая, машиностроительная и металлургическая промышленность.
В настоящее время в лаборатории ведутся работы, которые связаны с тестовым выполнением заказов, которые можно назвать «технологической разведкой», позволяющей определять возможности предлагаемых технологий для реализации решения технических задач промышленными предприятиями. Стоимость выполнения таких работ зачастую сводится к стоимости закупаемого сырья.
В настоящее время выполнены работы для промышленных предприятий Челябинской области: КОНАР, ЧТПЗ, «Русские электрические двигатели», ОАО «Композит» и технического сервиса компании SMS-group и др. Но госорганам разработки пока не предлагаются: наша лаборатория периодически участвует в государственных программах поддержки науки в виде грантов, но пока результаты не оправдывают ожиданий.
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