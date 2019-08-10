Лабораторная работа

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин впервые заявил о создании в России научно-образовательных центров (НОЦ). НОЦ объединят вузы, научные организации и крупные компании. Первые центры займутся селекционно-генетическими исследованиями, «обеспечивающими генетическую независимость РФ», производством биоудобрений для «достижения мировых показателей урожайности», исследованием Арктики и разработкой «технологий роботизированной добычи и транспортировки твердых полезных ископаемых». При этом пока Министерство науки и высшего образования пытается объединить вузы с предприятиями, некоторые лаборатории при институтах уже зарабатывают на собственных разработках, которые предлагают российским и зарубежным компаниям. В нескольких таких лабораториях корреспонденту “Ъ” Ксении Мироновой рассказали, как зарабатывают и кому продают свои разработки.

Деятельность вуза и его лабораторий регламентируется уставом, который утверждается Министерством науки и высшего образования РФ. При этом цели создания лаборатории, функционал, материально-техническое обеспечение, порядок взаимодействия с другими структурными подразделениями и другие особенности работы определяются положениями, которые каждый вуз разрабатывает самостоятельно.

Лаборатории могут быть созданы за счет собственных средств вуза или привлеченных средств организаций-партнеров. Кроме того, финансирование может осуществляться в рамках «Мегагрантов» Минобрнауки. Например, в июне этого года Министерство объявило новый, седьмой по счету конкурс мегагрантов — правительство планирует выделить гранты размером до 90 млн руб. каждый на проведение научных исследований в 2019–2021 годах.

В Министерстве “Ъ” пояснили, что если лаборатория продает свои разработки компании или предприятию, все имущественные права на полученные результаты интеллектуальной деятельности принадлежат вузу, а коммерческие договоры с компаниями и предприятиями на выполнение разработок также заключаются от лица вуза и вырученные средства поступают на его счет: «Лаборатория как структурное подразделение вуза не является самостоятельным юридическим лицом. При этом в соответствии с федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности».

При этом в министерстве подчеркнули, что оно контролирует так называемые крупные сделки, размер которых превышает 10% годового бюджета вуза.

По словам проректора по научной работе ИТМО Владимира Никифорова, основанием для создания лаборатории может быть выигранный грант: внешний (как мегагрант Минобрнауки) либо внутренний (полученный по итогам внутреннего конкурса университета). «Если речь идет о внутреннем конкурсе университета, то в заявке на грант должно быть указано название лаборатории, кандидатуры руководителей, прописаны направления ее деятельности, а рассматривает все заявки специально созданная внутри университета комиссия»,— поясняет господин Никифоров. Когда выигран грант либо принято решение об открытии лаборатории, начинается процесс юридического оформления: выходит приказ о создании нового научного подразделения и положение о лаборатории, создается интернет-сайт лаборатории или ее страница на общем портале университета. Далее решаются вопросы обеспечения лаборатории материально-технической базой (помещением, оборудованием) и оформления сотрудников.

Лаборатории, созданные в рамках внешнего гранта, отчитываются по результатам своей работы перед грантодателем, и он принимает решение о продлении финансирования. Лаборатории, созданные в рамках внутреннего конкурса университета, отчитываются на ежегодной защите перед советом университета.

По результатам работы лаборатории совет может принять решение о том, чтобы продолжить поддерживать ее деятельность, либо о том, чтобы объединить несколько лабораторий в более крупный научный центр или закрыть подразделение, если оно работает неэффективно.

При этом существует несколько возможных схем коммерциализации результатов научной деятельности, говорит Владимир Никифоров. По его словам, вуз, как юридическое лицо, может продать лицензию либо патент на ту или иную технологию либо разработку. Кроме того, возможно создание малого инновационного предприятия, доля в котором принадлежит университету.

Лаборатория медицинской кибернетики Воронежского государственного университета (ВГУ) Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом специальных ограничений по тому, на что вуз может потратить прибыль, полученную в результате коммерциализации результатов научной деятельности, а также по произведенным в лаборатории продуктам нет — Минобрнауки не контролирует активность вузов в данном направлении, поясняет господин Никифоров.

По словам начальника службы подготовки и сопровождения проектов «Управление научной и инновационной деятельности» Южно-Уральского государственного университета Антона Нуренкова, коммерциализировать технологию может вуз, малое предприятие или заказчик (предприятие—потребитель технологии). При этом основные статьи расходов средств лаборатории — заработная плата, закупка оборудования, материалов, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ у сторонних организаций (например, испытательных лабораторий) и командировочные расходы.

При этом ограничения по коммерциализации затрагивают только интеллектуальную собственность. «То есть любой продукт (технология / способ / алгоритм и т. д.) имеет ограничения только в возможности их продажи по сравнению с их конкурентами. Если пересекаются права на интеллектуальную собственность, тогда могут возникнуть нормативно-правовые нарушения». По словам господина Нуренкова, продать можно «любой продукт, имеющий потенциального потребителя»: «Стоит отметить, что применительно к университетам это обычно опытный образец, технология, способ и т. д., который до конечного потребителя может дойти в другом виде».

Ученые Университета Лобачевского в Нижнем Новгороде, Сибирского федерального университета, Юго-Западного государственного университета, Сеченовского, Казанского федерального и Южно-Уральского государственного университетов рассказали “Ъ”, что производят и на чем зарабатывают их лаборатории.