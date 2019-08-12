Владелец TikTok запустил цензурированный поисковик в Китае

Китайская компания ByteDance Ltd., владелец соцсети TikTok, позволяющей обмениваться короткими видео, запустила поисковую систему Toutiao Search, сообщает Bloomberg. Сервис похож по дизайну на поисковик Google, однако выдает результаты в соответствии с китайской системой цензуры.

Поисковая система ByteDance создана на основе агрегатора новостей Toutiao, приоритет в показе отдается своему контенту, в том числе видеоплатформам TikTok и Xigua Video. В настоящее время сервис работает на мобильных устройствах, в нем нет рекламы.

ByteDance будет конкурировать с Baidu, чей поисковик после ухода в 2010 году Google с китайского рынка стал главным в Китае и занимает 76% доли поисковиков в стране.

Ранее вернуться на китайский рынок с цензурированным поисковиком также планировала Google, однако после коллективного недовольства своими сотрудниками новой инициативой вынуждена была свернуть разработку.

В последнее время ByteDance стремится расширить свой бизнес. В прошлом месяце компания подтвердила разработку собственного смартфона. По слухам, он будет продаваться с несколькими собственными приложениями ByteDance, включая новостную ленту, видеоплатформу и игры, в целях дальнейшего расширения охвата аудитории.

Евгений Федуненко