Владелец TikTok подтвердил разработку собственного смартфона

Китайская компания ByteDance, владелец социальной сети TikTok, позволяющей обмениваться короткими видео, подтвердила, что вместе со Smartisan Technology разрабатывает свой первый смартфон. По словам представителя компании, продукт основан на разработках Smartisan и направлен на удовлетворение их пользовательской базы. Ранее в нынешнем году ByteDance приобрела права на несколько патентов Smartisan.

Ранее о возможной разработке собственного мобильного устройства ByteDance сообщала The Financial Times со ссылкой на свои источники. Тогда сообщалось, что смартфон будет продаваться с несколькими собственными приложениями ByteDance, включая новостную ленту, видеоплатформу и игры, в целях дальнейшего расширения охвата аудитории. Ключевым стимулом к разработке смартфона стала политика США в отношении Huawei.

Евгений Федуненко