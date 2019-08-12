Смольный перечислил «Теплосети» 1,5 млрд рублей, увеличив долю в компании на 3,4%

Власти Петербурга за счет перечисления 1,5 млрд рублей нарастили свою долю в АО «Теплосеть СПб» до 28,4%. До этого доля города в капитале компании составляла 25,003% против 74,999% у ПАО «ТГК-1». Контроль над АО Смольный собирается получить к 2024 году. Об этом на совещании городского правительства заявил глава комитета по энергетике Петербурга Андрей Бондарчук, сообщает «Фонтанка.ру».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что контрольный пакет акций АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обойдется Смольному в 14,5 млрд руб. Городские власти намерены выделить средства в виде бюджетных инвестиций в реконструкцию сетей в 2020-2023 годах.