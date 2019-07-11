Контрольный пакет акций «Теплосети» обойдется Смольному в 14,5 млрд рублей

Контрольный пакет акций АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обойдется Смольному в 14,5 млрд рублей. Городские власти намерены выделить средства в виде бюджетных инвестиций в реконструкцию сетей в 2020-2023 годах. В настоящее время 75% «Теплосети Санкт-Петербурга» принадлежит «Газпром энергохолдингу». Инвестиции позволят получить контроль над «Теплосетью».

Инвестировать средства в сети город намерен в рамках изменений в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге», сообщает «Фонтанка.ру». в будущем году на реконструкцию сетей предполагается направить 3 млрд руб., в 2021 – 2022 —7,5 млрд руб., в 2023-м — 4 млрд руб. Средства позволят создать контрольный пакте акций и повысить эффективность управления АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».