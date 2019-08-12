Грузия потеряла до $60 млн из-за оттока российских туристов

По данным на июль, ущерб туристическому сектору Грузии из-за оттока российских туристов составил до $60 млн, сообщил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе. Однако он считает, что показатели в этом секторе восстановятся за счет принимаемых мер.

«Мы разработали две программы, которые, я думаю, помогут решить краткосрочные проблемы, с которыми сталкиваются малые и средние предприниматели в сфере туризма. Я уверен, что мы восстановим туризм»,— приводит слова господина Бахтадзе пресс-служба грузинского правительства.

Напомним, 21 июня президент России Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. С этого же момента запрещены полеты грузинских перевозчиков в Россию. В Кремле заявили, что эту меру отменят тогда, когда в Грузии утихнут «русофобские настроения», не уточнив сроки запрета.

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Причиной этому стал конфликт между странами, который произошел 20 июня. В Тбилиси прошла массовая акция протеста во время визита российских депутатов, которые принимали участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Особое возмущение у грузин вызвал тот факт, что глава делегации Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента. В последующие дни спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку, а ближайшие парламентские выборы решено провести по пропорциональной системе с нулевым барьером.

О последствиях отмены авиасообщения — в материале “Ъ” «В Грузии не хватает российских туристов».