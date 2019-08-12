ЦБ хочет разрешить МФО выдавать займы наличными из касс

Банк России предложил разрешить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы за счет средств, поступивших в кассы, говорится в проекте указания регулятора.

«Основные изменения коснутся участников микрофинансового рынка, которым будет предоставлено право расходовать возвращаемые в их кассы займы, уплаченные проценты по займам в целях осуществления операций по выдаче займов (возврату привлеченных займов, уплаты процентов по ним) в пределах лимитов по каждому договору займа»,— говорится в пояснительной записке к документу. Также учитывается лимит, ограничивающий объем таких расчетов в течение одного дня.

Отмечается, что ломбарды и МФО по одному договору могут выдавать не более 50 тыс. руб., кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы — не более 100 тыс. руб. Кроме того, ежедневный лимит по выдаче наличных займов не должен быть выше 1–2 млн руб.

Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдавать потребкредиты физлицам под залог жилья. По мнению авторов закона, мера позволит пресечь жилищное рейдерство в регионах.

Микрофинансисты пытаются избежать резкого повышения требований ЦБР. Участники рынка предлагают альтернативный подход — поэтапное повышение требований к размеру капитала для небольших игроков и рейтингование крупных, а также ограничение суммы займов под залог недвижимости.

Подробнее — в материале “Ъ” «Микрорегулирование сочли слишком радикальным».