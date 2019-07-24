Госдума запретила выдавать микрокредиты под залог жилья

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдавать потребкредиты физлицам под залог жилья. Проект закона в начале апреля был внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко.

По мнению господина Володина, закон позволит пресечь жилищное рейдерство в регионах. Закон предусматривает установление требования к размеру собственных средств микрокредитной организации (МКК) в размере 5 млн руб. вместо действующих 10 тыс. руб. Отмечается, что увеличение будет поэтапным — по 1 млн руб. в год до 2024 года.

Также для всех видов МФО вводятся дополнительные возможности по идентификации клиентов, в частности, МФО могут обратиться за проведением идентификации к банкам или провести процедуру посредством государственных информационных систем.

Кроме того, документ исключает доступ «недобросовестных лиц» к управлению микрокредитными компаниями, ужесточает требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев таких компаний по аналогии с требованиями к МФО. «Наконец, закон расширяет регулятивные функции Банка России в отношении микрофинансовых организаций»,— отмечается в сообщении нижней палаты парламента.

Микрофинансисты пытаются избежать резкого повышения требований. Участники рынка предлагают альтернативный подход — поэтапное повышение требований к размеру капитала для небольших игроков и рейтингование крупных, а также ограничение суммы займов под залог недвижимости.

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