В России сокращается число госкомпаний

Число государственных предприятий и компаний в России сокращается, говорится в данных Росстата. На это обратил внимание РБК.
Согласно данным, количество юридических лиц в государственной собственности с 2016 по начало 2019 года сократилось на 9%, в том числе компаний с госучастием — на 30%. Также за это время сократилось общее количество хозяйствующих субъектов в госсобственности — с 65,5 тыс. в 2016 до 59,6 тыс. на 1 января 2019-го. В показатель включены коммерческие компании, предприятия с участием государства (5,7 тыс.) и государственные учреждения (около 53 тыс.). РБК отметил, что Росстат не вел статистику о числе юрлиц в госсобственности до 2016 года.
Также сократилось число компаний с госучастием:
Больше всего за период с 2016 по 2019 год сократилось число компаний в следующих сферах:
Отмечается, что число госпредприятий по производству и распределению газа, электричества и воды выросло на 27%. Число таких предприятий в области военной безопасности и соцобеспечения остается почти неизменным, но сократилось менее чем на 3%.
Также снизилось количество к госпредприятий по организационно-правовой форме, в частности, больше всего сократилось число унитарных предприятий — на 39% с 2016 по 2019 год. Число коммерческих компаний уменьшилось на 21,8%, число публичных АО уменьшилось вдвое, а непубличных компаний — возросло на 39,9%.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал властям России обязать все госпредприятия публиковать ежегодные финансовые отчеты. Минфин соберет статистику по финансам госкомпаний на консолидированной основе только к началу 2020 года.
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