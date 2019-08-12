В России сокращается число госкомпаний

Число государственных предприятий и компаний в России сокращается, говорится в данных Росстата. На это обратил внимание РБК.

Согласно данным, количество юридических лиц в государственной собственности с 2016 по начало 2019 года сократилось на 9%, в том числе компаний с госучастием — на 30%. Также за это время сократилось общее количество хозяйствующих субъектов в госсобственности — с 65,5 тыс. в 2016 до 59,6 тыс. на 1 января 2019-го. В показатель включены коммерческие компании, предприятия с участием государства (5,7 тыс.) и государственные учреждения (около 53 тыс.). РБК отметил, что Росстат не вел статистику о числе юрлиц в госсобственности до 2016 года.

Также сократилось число компаний с госучастием:

Общее количество акционерных обществ с акциями в фесобственности — с 1557 в начале 2016 до 1084 к 2019 году;

Количество АО с участием государства на 25–50% — вдвое;

Число компаний с госдолей выше 50% — на 45,8%;

Число госкомпаний с правом государства на участие в управлении — на 13,6%.

Больше всего за период с 2016 по 2019 год сократилось число компаний в следующих сферах:

Обрабатывающих производств — в три раза;

Ремонта, оптовой и розничной торговли — на 42,7%;

Строительства — на 33,5%.

Сельского, лесного хозяйствах, охоты и рыболовства —на 19%;

Здравоохранения и соцуслуг — на 18%;

Образования на 7,5%;

Культуры, спорта и отдыха — чуть более чем на 5%.

Отмечается, что число госпредприятий по производству и распределению газа, электричества и воды выросло на 27%. Число таких предприятий в области военной безопасности и соцобеспечения остается почти неизменным, но сократилось менее чем на 3%.

Также снизилось количество к госпредприятий по организационно-правовой форме, в частности, больше всего сократилось число унитарных предприятий — на 39% с 2016 по 2019 год. Число коммерческих компаний уменьшилось на 21,8%, число публичных АО уменьшилось вдвое, а непубличных компаний — возросло на 39,9%.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал властям России обязать все госпредприятия публиковать ежегодные финансовые отчеты. Минфин соберет статистику по финансам госкомпаний на консолидированной основе только к началу 2020 года.