МВФ рекомендует России публиковать финансовую отчетность всех госкомпаний

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал властям России обязать все госпредприятия публиковать ежегодные финансовые отчеты. Минфин соберет статистику по финансам госкомпаний на консолидированной основе только к началу 2020 года.

МВФ в своем докладе советует добавлять обобщенные показатели в отчетность. Отмечается, что более 30 тыс. госкомпаний не публикует отчетность. МВФ рекомендует составлять долгосрочный (50 лет) бюджетный и макроэкономический прогнозы и укреплять институциональную независимость Росстата. Также, по мнению фонда, важно публиковать и долгосрочные обязательства государства в государственно-частных партнерствах, которых в стране около 2,5 тыс.

МВФ советует каждые три года публиковать отчеты о финансовых рисках и поручать правительству проработать причины, а также ежегодно публиковать оценки объема и стоимости природных ресурсов России.

Минфин РФ сообщил РБК, что рекомендованные меры уже реализуются. «Уже принята и реализуется “дорожная карта”, которая предусматривает переход на методологию формирования статистики госфинансов с учетом показателей финансового результата государственных корпораций»,— сообщило министерство. Минфин не объяснил, почему в отчетности будет упоминать только госкомпании.