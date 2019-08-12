Александр Беглов потратил на избирательную кампанию 58,8 млн рублей

Бюджет избирательной кампании кандидата в губернаторы Петербурга — врио главы города Александра Беглова — составляет 58,8 млн рублей. Эта сумма вчетверо превышает бюджет его оппонента — кандидата от КПРФ Владимира Бортко, занимающего второе место в списке по затратам на выборах. Об этом свидетельствуют данные второго финансового отчета кандидатов.

В числе компаний, отправивших пожертвования на избирательную кампанию господина Беглова, две принадлежат комитету имущественных отношений Смольного. Среди других его спонсоров — крупные игроки фармацевтического рынка, промышленного и оборонного сектора Петербурга.

Отметим, что на свою кампанию действующий врио губернатора потратил уже больше, чем его предшественник Георгий Полтавченко в 2014 году за тот же период.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дорогой врио».